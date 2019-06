Strandgangers gewaarschuwd voor boze zeehond Bob

Het de laatste dag van de monstertocht waar Maarten van der Weijden vrijdagavond om half zes aan begon. Toen sprong hij in Leeuwarden het water in, om daar (hopelijk) maandagavond weer aan te komen. Met zo'n 10 kilometer te gaan komt het einde nu toch echt wel in zicht. Hij zwemt 2,7 kilometer per uur, de verwachting is dat hij om 19.23 uur in Leeuwarden aankomt.

De Olympiër doet het natuurlijk allemaal voor het goede doel. Hij heeft zelf kanker gehad en wil zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar de ziekte. De teller staat op zo'n 2,7 miljoen: een hoger bedrag dan bij zijn vorige poging op hetzelfde moment. Toen haalde hij uiteindelijk maar liefst 5 miljoen euro op.