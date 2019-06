Strafzaak tegen (ex-)leden No Surrender vertraagd

Maandag zou de strafzaak beginnen tegen vijf (ex-)leden van motorclub No Surrender. De zaak loopt waarschijnlijk vertraging op door een aanhoudingsverzoek van de advocaten van Henk Kuipers. Maar liefst twaalf zittingsdagen heeft de rechtbank in Groningen uitgetrokken voor de strafzaak tegen vijf (ex-)leden van motorclub No Surrender.

Criminele organisatie

Onder anderen de voormalige voorzitters Kuipers en Klaas Otto staan terecht voor onder meer leidinggeven aan een criminele organisatie. De rechtszaak tegen Kuipers, die maandag begint, zal waarschijnlijk worden aangehouden. Een advocaat van Henk Kuipers zit ziek in het buitenland en heeft een verzoek ingediend het begin van de zaak tegen zijn cliënt uit te stellen.

Het Openbaar Ministerie wil pas maandag op zitting op het aanhoudingsverzoek reageren. De rechtbank moet daarna beslissen of de zaak al dan niet doorgaat. Naast Kuipers (54) en Otto (51) staan ook Rico R. en Theo ten V. terecht voor leidinggeven aan een criminele organisatie.

Samen met Kuipers wordt een man uit Sneek eveneens verdacht van poging tot afpersing, mishandeling en diefstal met geweld. Zijn zaak is echter aangehouden, daar komt maandag in de rechtbank meer informatie over.

Geen lid meer

No Surrender, opgericht in 2013 door Otto, werd eerder deze maand door de rechtbank in Assen in een civiele procedure verboden. De motorclub met honderd chapters (afdelingen) en andere onderdelen in binnen- en buitenland, telt enkele honderden leden in Nederland.

Otto zit momenteel in de cel in afwachting van zijn hoger beroep in een andere zaak. Vorig jaar oktober werd hij veroordeeld tot zes jaar cel voor zware mishandeling, bedreiging, afpersing en witwassen van 1,3 miljoen euro. Hij is geen lid meer van de club, net als Kuipers. Kuipers kreeg landelijke bekendheid door onder meer een tv-programma over hem.