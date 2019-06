'Straffen dierenmishandeling moeten veel zwaarder’

Doe Batman postuum eer aan. Dat is de titel van de petitie die dierenvriend Michel Mulder startte om hogere straffen te eisen voor dierenmishandeling.

Pitbull Batman werd maandag door twee wandelaars in Rijswijk gevonden. Zij wandelden door het Wilhelminapark toen ze op een vreselijke stank afgingen. Tot hun schrik vonden ze de hond. Het beestje zat vastgebonden aan een boom en was al in staat van ontbinding.

Een man van 24 jaar en een vrouw van 22 jaar zijn aangehouden vanwege de betrokkenheid bij hond Batman, zoals zijn naam zou zijn. Mulder was zo verontwaardigd over het leed, dat hij een petitie startte. „We krijgen steeds meer van dit soort taferelen”, zegt de initiatiefnemer fel. „We zijn als mensheid failliet als we niet op een gelijkwaardige manier met dieren kunnen omgaan. Wat zijn wij mensen meer dan dieren?!”

Dezelfde straffen

Hij vindt dat op de mishandeling van dieren dezelfde straffen moeten staan als op de mishandeling van mensen. „Dieren moeten niet meer als ding gezien worden, maar gelijkwaardig zijn aan de mens. En dan moeten er ook gelijke straffen zijn. Wat er met Batman is gebeurd is moord, dus de daders moeten ook gewoon vervolgd worden voor moord.”

Dat heel Nederland geschrokken is van de foto van de hond die rondgaat op sociale media en daar walging over uitspreekt, maar vervolgens niets doet om dit soort leed aan te pakken vindt Mulder verschrikkelijk. „We zitten erbij en kijken ernaar. We spreken onze afschuw uit maar doen verder helemaal niks, dat is Nederland. We accepteren alles maar, we veranderen niks. De politiek luistert ook pas als er heel veel aandacht is, als ze geconfronteerd worden met dit soort dingen in de media.”

Preventief

Mulder ziet de zwaardere straffen voor dierenmishandelaars ook als een soort preventiemiddel, om erger te voorkomen: „Massamoordenaars beginnen met het martelen van dieren. Dat zie je veel vaker, zo begint het. We kunnen dit in de kiem smoren, maar doen het nu niet.”

Hij hoopt dan ook echt dat zijn petitie groot genoeg wordt om door te dringen in Den Haag. „Ik hoop dat er wat loskomt, maar ben ook wel zo realistisch dat ik snap dat 10.000 handtekeningen veel te weinig is op een bevolking van 17 miljoen mensen. Maar ik ben de petitie dinsdag om half vier ’s middags begonnen en had binnen een dag al meer dan 10 duizend handtekeningen. Ik laat de petitie gewoon staan tot ik genoeg respons heb om naar de Tweede Kamer en de Dierenbescherming te gaan.”

Handhaving en wet

Op dit moment houden zogenoemde ‘Taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing dierenleed’ van de politie dit soort gevallen in de gaten. In de volksmond worden deze agenten ‘de dierenpolitie’ genoemd. Ze treden op tegen mensen die dieren mishandelen en proberen dierenleed te voorkomen. De speciale agenten werken samen met bijvoorbeeld de Dierenbescherming.

Voor dierenmishandeling bestaan al wel straffen. De maximale gevangenisstraf voor het mishandelen of verwaarlozen van een dier is drie jaar of een geldboete die kan oplopen tot ruim 19 duizend euro. De rechter kan mensen ook een verbod opleggen op het houden van één of meer dieren.

Taakstraf

Uit richtlijnen van de overheid blijkt dat in dit soort gevallen vaak een taakstraf wordt opgelegd. Wie voor het eerst in zijn of haar leven licht letsel aanbrengt bij een dier krijgt over het algemeen een taakstraf van twintig uur. Doe je het binnen twee jaar nog een keer, dan volgt een taakstraf van 28 uur of 14 dagen gevangenisstraf.

Bij zwaar letsel of het doden van andermans dier loopt dit op tot een taakstraf van 60 uur. Doe je dat vaker, dan wordt het een taakstraf van 100 uur of twee maanden gevangenisstraf. Als er sprake is van langdurige verwaarlozing of lijden, dan kunnen de straffen zwaarder worden.

Doodsbedreigingen

De (voormalige) baasjes van viervoeter Batman zouden eerder via Facebook hebben beweerd dat ze de hond anderhalve maand geleden hebben verkocht. Ze hadden niet genoeg ruimte en tijd. Kort daarna hebben ze hun Facebookpagina's verwijderd. Volgens De Telegraaf hebben de twee meerdere doodsbedreigingen ontvangen.

De handtekeningen voor de petitie blijven binnenstromen, binnen 24 uur heeft Mulder er bijna 14 duizend opgehaald. Ondertekenaars zijn het volledig met de dierenvriend eens. „Dit is moord en ze moeten ook voor moord worden aangeklaagd”, schrijft iemand. Een ander laat weten: „Ik teken omdat ik vind dat dierenmishandeling genadeloos afgestraft hoort te worden! Dieren zijn weerloos.” Weer anderen schrijven dat dit het laatste is dat ze voor Batman kunnen doen.