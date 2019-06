Slecht weer? Meer last minute vakanties geboekt

Veel Nederlanders hopen tijdens de vakanties op mooi weer in eigen land, zodat ze in ieder geval niet op reis hoeven voor de zon. Maar wanneer het weer dan toch tegenvalt, zegt 39 procent van de Nederlanders een last minute vakantie te boeken. Nog eens 35 procent zegt dat ze misschien wel een last minute boeken als het weer in eigen land niet zoals gehoopt is. Dit is gebleken uit onderzoek van dé VakantieDiscounter.

Warme landen

Als mensen dan toch nog die last minute vakantie boeken, gaan ze het liefst naar Spanje, Griekenland of Turkije. Landen buiten Europa zijn ook flink populair, vooral Egypte, Curaçao, Gambia en Tunesië zijn geliefde vakantielanden. Wat lager op de lijst staan Bulgarije en Italië.

All inclusive

Nederlandse vakantiegangers houden ook van wat luxe, het grootste deel van de last minute boekingen zijn namelijk all inclusive vakanties. Turkije, Spanje en Griekenland zijn daarbij het populairst.

Voor een voordelige last-minute zomervakantie kun je het beste naar Macedonië gaan. Een achtdaagse vliegvakantie met hotel kost namelijk gemiddeld 334 euro per persoon. Bulgarije volgt op een tweede plaats met een gemiddelde reissom van 513 euro.

In Macedonië zit je ook goed voor een goedkopere all inclusive vakantie, zo'n achtdaagse vliegvakantie kost namelijk gemiddeld 428 euro per persoon. De gemiddelde prijs van alle bestemmingen is 673 euro.