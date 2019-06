Slager zit met 7000 gulden die hij niet mag inruilen

Het begon als een heel ludieke jubileumactie, maar de eigenaar van slagerij De Schrans in Leeuwarden zit nu met zo'n 7.000 gulden in de maag. Echter kan de ondernemer ze niet meer inwisselen, omdat de munteenheid geen wettelijk betaalmiddel meer is.

Vlees voor guldens

Johannes Hoekstra liet zijn klanten het voorbije weekend voor één keer vlees kopen met guldens. Dat liep storm, want in totaal hadden zijn klanten toch zeker 7.000 gulden over. De Nederlandsche Bank meldde hem even later dat hij die niet meer kan inwisselen.

„Dat wist ik niet”, vertelt Hoekstra tegenover De Telegraaf. Er zouden verschillende verzamelaars zijn die Hoekstra benaderd hebben om de guldenbiljetten van hem over te kopen. Daar loopt hij op dit moment alles behalve warm voor. „Ik ben geen muntenhandelaar.”

Hoofd van Wilders

Een briefje van 100 gulden gaat hij sowieso niet kwijt kunnen Een klant kocht namelijk vlees met een 100 gulden biljet, waarop het hoofd van Geert Wilders was afgebeeld. Ook zitten er een paar briefjes tussen die hoe dan ook te oud zijn om ingeleverd te worden.

Ondanks de tegenvallers laat Hoekstra zich niet uit het veld slaan en kijk hij geslaagd terug op zijn jubileumweekend. „Het was een leuk weekend en dat pakken ze mij niet meer af.”