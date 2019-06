'Russen poogden manipulatie Europese verkiezingen'

In aanloop naar de Europese verkiezingen van de voorbije maand is er vanuit Rusland 'met een constante stroom nepnieuws' geprobeerd om onze verkiezingen te beïnvloeden. Dat beweert de Europese Commissie in een rapport.

Speciale taskforce

Een speciale taskforce van de EU zou sinds het begin van dit jaar 998 gevallen van desinformatie en nepnieuws gestuurd door Russische bronnen hebben gedetecteerd. Dat is twee keer zoveel als een jaar geleden.

Volgens de onderzoekers stond er vooral veel misleidende en negatieve informatie over de EU in. Het doel hiervan zou zijn om de debatten - met name op het gebied van migratie en soevereiniteit - te polariseren. Zo zou er in enkele van de berichten staan dat de val van de Oostenrijkse regering te wijten is aan de Europese 'deep state'.

Echter kon de EU er niet achterkomen of het om een gerichte campagne ging of om 'losse trollen'. Het is dan ook niet direct duidelijk wie er achter deze foutieve berichten zit.

Actieplan

De Europese Commissie lanceerde vorig jaar een actieplan tegen nepnieuws. Volgens hen heeft dat zeker geholpen de Europese democratie te beschermen tegen manipulatiepogingen. Door de hulp van factcheckers, journalisten en onderzoekers werd een coördinatienetwerk van lidstaten opgetuigd. Dat zou echter nog niet genoeg zijn, dus zou de taskforce moeten worden uitgebreid.