Rookverbod festivaltenten wordt vaak overtreden

Voormalig televisiepresentator Frank Masmeijer is donderdag in zijn hogerberoepszaak veroordeeld tot negen jaar cel en een boete van 90.000 euro. Hij heeft zich bezig gehouden met de smokkel van 467 kilo cocaïne in 2014. Tegen Masmeijer (57) was in hoger beroep acht jaar cel en een boete van 40.000 euro geëist. De uiteindelijke straf valt hoger uit.

De rechtbank veroordeelde Masmeijer in 2017 tot acht jaar en legde een boete van 48.000 euro op. Destijds was hij op vrije voeten. In november, net voor de start van het hoger beroep, werd Masmeijer in Breda weer opgepakt en overgeleverd aan België. Sindsdien zit hij in de cel. Hij was zelf ook niet bij de uitspraak aanwezig.

Zeer ernstig