Rondzwemmende zeehond via de Amstel op weg naar zee

In Friesland gaat het op dit moment maar over één ding: Maarten van der Weijden. Langs de hele Elfstedenroute wordt de topsporter als een ware volksheld onthaald. Morgenavond hoopt de zwemmer, na 196 kilometer, te finishen in Leeuwarden.

Wat beduusd kijkt een Duits stel op zich heen. Ze zijn een lang weekend in Friesland en hadden zaterdagochtend een bezoekje aan het Elfsteden-stadje Stavoren gepland. Dat de provincie toeristisch zou zijn, wisten ze. Maar dat ze in een stoet naar het havenstadje zouden rijden, niet. „Toen we aankwamen, wisten we niet wat we zagen”, lacht de man uit Hamburg. „Inmiddels weten we dat het om een bijzonder zwemspektakel gaat.”

Maar ‘bijzonder’ is nog licht uitgedrukt. Eigenlijk zijn er geen woorden aan zijn prestatie te geven. Vorig jaar deed Van der Weijden ook al een poging, maar toen was zijn tank na 163 kilometer helemaal leeg. Nu hoopt hij met een betere voorbereiding, wat meer slaap en genoeg eten de finish in Leeuwarden wél te halen.