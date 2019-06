Roer moet radicaal om bij veel winkelketens

Steeds meer winkelketens dreigen om te vallen. En aan de onrust in de Nederlandse winkelstraat blijkt voorlopig geen eind te komen. Sommige winkels zijn niet onderscheidend genoeg en spelen te weinig in op veranderingen.

Dat blijkt uit onderzoek van Q&A onder ruim 5.100 consumenten. Hen werd onder meer gevraagd welke winkelketens zij onmisbaar vinden, welke het meest onderscheidend en waar ze blij van worden. Het resulteerde in een lijst van 204 winkelketens, die zijn gerangschikt op hoe toekomstproof ze zijn.

Ranglijst

Bovenaan die lijst prijkt Kruidvat. De drogist weet veel bezoekers te trekken, heeft loyale klanten en is volgens het winkelend publiek onmisbaar. Ook Rituals, IKEA, Albert Heijn en ANWB staan hoog op de lijst. Ze hebben veel klanten over de vloer, zijn online sterk en hebben een onderscheidende winkel. Hunkemöller, Coolblue, Kamera Express, Welkoop en Mediamarkt sluiten de top tien van de ranglijst af.

Onder meer de ketens Carpet Right, Spar, Marskramer, New Yorker en Six gaan een minder glorieuze toekomst tegemoet. Zij staan onderaan de ranglijst. Kunnen zij het tij nog keren?

Marskramer

Willen zulke winkelketens er over een paar jaar nog zijn, dan móét de formule nu om, zegt retaildeskundige Paul Moers. Hij noemt de uitkomsten van het onderzoek ‘ontzettend herkenbaar’. „Dat Marskramer laag scoort, is logisch. Je valt in slaap, zodra je die winkel binnenstapt. Daarnaast: wat heeft de Marskramer voor authentieks te bieden? Het is veel van hetzelfde en er zit geen ontwikkeling in de formule.” Marskramer wilde zelf geen commentaar geven op het onderzoek, liet een woordvoerder aan Metro weten.

Ontwikkeling en een sterke formule is het ‘geheim’ van ketens die bovenaan de ranglijst staan, benadrukt Moers. „Neem IKEA en Kruidvat. Ze hebben een consistente strategie en een onderscheidend verhaal richting hun concurrenten. Dat maakt hen ijzersterk.”

Zo laat IKEA ten opzichte van andere meubelfabrikanten hoogwaardige kwaliteit zien voor een lage prijs, vervolgt Moers. „En Kruidvat is een grote ontdekkingsreis. Als je daar komt, zie je iedere keer iets nieuws. Ook is de prijs altijd laag en krijg je waar voor je geld. En daar houden Nederlanders van.”

Vr-bril

Ketens die onderaan de lijst staan, kunnen ook leren van de Bijenkorf en Rituals. „Bijenkorf kiest duidelijke consistentie: ze stralen luxe uit tot diep in je aderen. En ook Rituals hanteert een uniek verhaal. De keten kiest voor betaalbare luxe en blijft vernieuwen.”

Maar of het op tijd is voor ketens onderaan de lijst? Moers is bang van niet. „Marskramer, en ook Halfords, Big Bazar en C&A zullen geen standhouden”, zegt hij. „De formule moet om, maar het probleem van veel van die winkels is dat ze geen investeringsvermogen hebben. Dat geldt ook voor Intertoys en HEMA. Ze moeten gemoderniseerd en aangepast worden, maar daar is wel geld voor nodig.”

Hoe de winkelstraat er over tien jaar dan uit zal zien? Moers: „Veel compacter, spectaculairder en technologisch hoogwaardig. Je zult door technologie herkend worden zodra je de winkel binnenloopt, op maat gemaakte aanbiedingen ontvangen en met een vr-bril rondlopen. Winkels moeten meer op ervaring en beleving gaan zitten. Als ze dat niet snappen of kunnen, zullen ze het niet overleven.”