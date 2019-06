RIVM: te veel metalen in grafietregen Tata Steel

De zogenoemde grafietregen rond de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden bevat een voor jonge kinderen ‘ongewenste’ hoeveelheid van de metalen lood, mangaan en vanadium. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

„Omdat mensen in hun dagelijks leven al blootgesteld worden aan zware metalen is het wenselijk om extra blootstelling zoveel mogelijk te beperken, vooral aan lood”, aldus het instituut. Grafiet, de stof waar de regens naar zijn vernoemd, is koolstof. Hetzelfde spul zit bijvoorbeeld in potloden. Maar in de stofwolken zitten ook andere metalen. Die komen in de lucht terecht op het moment dat een restproduct van de staalproductie, dat slak heet, uit ketels wordt gekiept bij het verwerkingsbedrijf Harsco.

Weinig kankerverwekkende stoffen

PAK's, kankerverwekkende stoffen die ontstaan bij verbranding van organisch materiaal, komen niet alarmerend veel voor in de grafietregen, zegt het RIVM. Met één extra geval van kanker per miljoen levenslang blootgestelde personen is dit risico in ons land geldende normen ‘verwaarloosbaar’ volgens het RIVM.

Het RIVM heeft direct na een grafietregen veegmonsters onderzocht. Het instituut keek naar de blootstelling aan de stoffen van jonge kinderen via de huid of doordat vingers in de mond worden gestoken. Naar blootstelling van volwassenen is niet gekeken.

Goed schoonmaken

Mensen die de metalen voor alle zekerheid te lijf willen gaan, kunnen dat doen door zo goed mogelijk schoon te maken, de vloer bijvoorbeeld met een natte dweil, en door de handen te wassen. Ook kan het goed zijn de tuin(spullen) goed schoon te spuiten.

Omwonenden, met name in Wijk aan Zee, klagen al lange tijd over de uitstoot. Begin dit jaar begon er een onderzoek naar. Tata Steel werkt aan een plan om de uitstoot te verminderen.