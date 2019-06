Recordaantal ritten gemaakt met OV-fiets

Een lied uit Nederland gaat naar de planeet Mars. Het gaat om het nummer House on Mars, dat is gemaakt door componist Arjen Lucassen. Dat maakte de Europese ruimtevaartorganisatie ESA donderdag bekend. Het lied is onderdeel van de Europees-Russische missie ExoMars, die volgend jaar gelanceerd wordt en in 2021 moet landen.

Star Trek

„Voor mij als ruimtefreak en wetenschapsliefhebber is dit super. Ik schrijf al twintig jaar rockopera's over de ruimte. Om het dan zelf virtueel mee te maken, dat is fantastisch”, zegt componist Lucassen Hij raakte als kleine jongen gefascineerd door het kijken van Star Trek. „De oude serie met Kirk en Spock. Dat was een openbaring. We zitten op een kleine wereld, maar er is een enorm heelal. Waar komen we vandaan? Waar is het begin, waar is het eind? Wat is oneindigheid, wat is eeuwigheid? De grote vragen, die hebben me altijd gebiologeerd.”