Psychiatrisch patiënt Peter M. is terecht

De rust is wedergekeerd. Peter M. is terecht. De 43-jarige M. verdween zaterdag na onbegeleid verlof uit de kliniek in Den Dolder. Zijn zus meldt vandaag dat hij terecht is, waarna bronnen dit bevestigen. Peter M. is in de buurt van Breda aangetroffen, meldt de politie. Eerder werd gesproken van de buurt van Amersfoort, maar dat klopt niet.

Na het vrijgeven van een opsporingsbericht kreeg de politie zo'n vijftig tips binnen. Hij werd donderdag 6 juni om 13.30 uur herkend door omstanders, waarna de politie hem aanhield.

Atoombom

Peter M. is veroordeeld voor mishandeling en een valse bommelding. Hij was, naar eigen zeggen, van plan om het station in Dordrecht op te blazen met een atoombom. De psychiatrisch patiënt was in kliniek Fivoor in Den Dolder geplaatst voor behandeling.