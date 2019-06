Poolse vrouw rijdt examinator dood

Het is Maarten van der Weijden gelukt! Na 195 kilometer en exact 74 uur zwemmen werd hij maandagavond om half acht onder een daverend applaus in Leeuwarden ontvangen. De unieke zwemtocht gaat de boeken in als een historisch weekend.

„Wie wil er nog een bakje?” Een vrouw van een jaar of vijftig zwaait met haar thermoskan in de lucht. Op klapstoeltjes naast haar zitten haar vader en twee vrienden. Ze hebben een ‘goed plekje’ gevonden, iets buiten de tiende Elfstedenstad Dokkum. „Ik ben wat slecht ter been. Dus dit is wat praktischer.”

Aan de Dokkumer Ee wordt het ondertussen steeds drukker. Nog een half uurtje, dan wordt Van der Weijden verwacht. „Ja, ik zie een boot", klinkt het even later uit de menigte. Als de kleine parade van Maarten en de volgboten dichterbij komt, verandert de menigte in één groot koor. „Maar-ten houd vol, Maar-ten houd vol", klinkt het tot in de verte. Hij moet dan nog twintig kilometer.