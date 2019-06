Polen dreigt met boycot Ikea door ontslag medewerker

Zaterdag 29 juni 2019 gaat de recordboeken in als officieel de warmste 29 juni ooit gemeten. Om 18.20 uur tikte de thermometer in De Bilt 31,1 graden aan. Het vorige record stamt uit 1957, toen noteerde het station in De Bilt 31 graden, aldus MeteoGroup Weernieuws en Weeronline. Het is alweer het zevende warmterecord voor De Bilt dit jaar, waarvan vier in februari vielen en twee eerder deze maand.

In het hele land is het volop tropisch, alleen rondom Vlissingen en nabij de Waddenzee en het IJsselmeer is de 30 graden net niet gehaald. De hoogste temperatuur is tot dusver gemeten in Limburg met zowel in Maastricht en Arcen 33,7 graden. Met deze temperaturen is het flink warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Gemiddeld komt de temperatuur uit op 19 tot 23 graden.

Hectares in de as gelegd