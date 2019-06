Plassende toerist valt van berg in Oostenrijk

Pakte jij in 1999 al onze krant uit de bakken op het station? Is er een Metro-verhaal dat jou altijd is bijgebleven? Of maak jij regelmatig vrienden, buren of collega’s blij met onze krant?

Op vrijdag 21 juni vieren we onze 20ste verjaardag en daarom brengen we een feestelijke jubileumeditie uit. Hiervoor zijn we op zoek naar verhalen van onze lezers en fans (vanaf het eerste uur).

Dus: heb jij een Metro-verhaal dat je graag met ons wilt delen? Stuur dan uiterlijk dinsdag 18 juni jouw verhaal in een word-document, met daarbij je naam en een profielfoto naar marketing@metronieuws.nl