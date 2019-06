Peter R. de Vries wordt weerman voor buienalarm

Peter R. De Vries, misdaadjournalist en tv-persoonlijkheid, wordt de komende maanden weerman voor buienalarm. Met zijn bekende, korte en feitelijke manier van presenteren waarschuwt hij mensen in juni, juli en augustus via radiospotjes op naderende regenbuien en verwijst hen voor meer informatie naar de weer-app.

Een man van feiten

Met de slogan ‘U bent gewaarschuwd’ profileert buienalarm zich als de meest nauwkeurige weer-app van Nederland. Gebruikers kunnen met de app precies zien of het bij hen de komende twee uur gaat regenen of niet. Dan weten ze dus of ze de was binnen moeten halen of kunnen ze tijdens een festival op tijd schuilen in een tent.

Die feitelijke benadering sluit goed aan bij de werkwijze van Peter R. de Vries. Hij is een man van de feiten en zoekt in zijn werk altijd naar bewijs. Ook buienalarm levert volgens hem ‘keihard bewijs’ voor regen. De app waarschuwt mensen via notificaties op tijd voor buien en niet pas als ze er al middenin zitten. Buienalarm toont een grafiek waarin gebruikers tot op vijf minuten nauwkeurig de actuele neerslagverwachting op hun specifieke locatie kunnen zien voor de komende twee uur. Hoe hoger de grafiek komt, hoe meer neerslag er verwacht wordt. Ook wordt in de grafiek aangegeven of het om lichte, matige of zware regenval gaat. Daarnaast kunnen mensen de huidige temperatuur, de 24-uurs- en veertiendaagse weersverwachting zien.

Eerste prijs

De app die bedenker Franklin van Velthuizen in 2014 ontwikkelde en uitbracht werd in korte tijd enorm populair. Het afgelopen jaar zag buienalarm het aantal actieve gebruikers groeien tot meer dan 3 miljoen. Buienalarm won in 2015 de eerste prijs bij de iCulture Awards in de categorie Beste Weer-app. Toch heeft de app nog een achterstand goed te maken op Buienradar. Volgens het jaarlijkse Digital Audience Measurement (DAM) van GfK staat buienalarm met een bereik van 22,1 procent op 48ste plaats in de top 50 van meeste gebruikte apps in Nederland. Buienradar staat met een bereik van 43,8 procent op de 21ste plek. Uit eigen onderzoek blijkt dat 7 procent van de Nederlanders buienalarm kent en 90 procent Buienradar.

Vergroten naamsbekendheid

Met de inzet van Peter R. de Vries als weerman wil buienalarm de komende maanden zijn naamsbekendheid vergroten. Waar een weerman als Piet Paulusma gezellige verhalen rondom zijn weersvoorspelling vertelt, kondigt de misdaadverslaggever de weersverwachting aan met korte oneliners. „Peter R. de Vries is niet alleen Nederlands bekendste misdaadverslaggever. Hij is ook een persoonlijkheid die deelneemt aan maatschappelijke discussies, waarbij hij het altijd beter weet. De meest voorkomende Nederlandse discussie is het weer. Vanzelfsprekend kent Peter ook hier zijn feiten en windt hij er geen doekjes om", aldus directeur Menno Bom van buienalarm.

Tijdens de campagne ligt de focus vooral op ‘alarm’, iets wat terug te zien is in het nieuwe logo.