Op Utrecht CS kun je schommelend je mobiel opladen

Het is je vast een keer overkomen: je bent onderweg naar een afspraak maar je telefoon is bijna leeg en nergens een oplader te bekennen. In het kader van de Duurzame Week kun je vanaf deze week schommelend je telefoon opladen.

Vlakbij spoor 19 staan sinds zaterdag drie enorme grote schommels. Je kunt je telefoon aan de oplader leggen en hem daarna opladen door te schommelen. Met de beweging van het schommelen wek je energie op, die gebruikt wordt voor het opladen van je smartphone. Zodra er groen licht gaat branden, is je telefoon aan het opladen.

Foto: NS

Trein later nemen

„We zien dat mensen bereid zijn om een trein later te nemen omdat ze het zo leuk vinden om te schommelen," zegt Geert Koolen, woordvoerder van de NS aan Metro. „De schommels worden gebruikt door jong en oud en er staat meerdere malen per dag een rij."

Vanwege het succes is de NS aan het kijken of ze de schommels een permanente plek kunnen geven op het station in Utrecht Centraal kunnen plaatsen. Het is nog niet bekend of de schommels ook op andere stations worden geplaatst.