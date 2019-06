OM: 20 jaar cel voor moord Tjeerd van Seggeren

Jessica B. hoorde vandaag door het Openbaar Ministerie (OM) twintig jaar cel tegen zich eisen voor betrokkenheid bij de dood van haar man Tjeerd van Seggeren (37).

Inconsistente verklaringen

Het lichaam werd met hoofdletsel gevonden op de ochtend van 9 juli 2017 in een weiland bij Zwaagwesteinde. Van Seggeren had de avond ervoor een muziekfeest bezocht. Deskundigen stellen dat hij met een hard voorwerp is geslagen. De officier van justitie gaat uit van moord door B. en anderen. „Ze heeft een plan gesmeed met haar familie uit Duitsland."

Onder anderen haar Duitse moeder is medeverdachte, maar wordt nog niet vervolgd. Uit telefoondata blijkt dat zij op de avond van 8 juli in Nederland moet zijn geweest. Net als een Duitse oom die niet als medeverdachte staat aangemerkt.

Het OM baseert zich in de zaak tegen B. onder meer op DNA-sporen, getuigen en inconsistente verklaringen van de weduwe. Ook zijn vergelijkbare verfdeeltjes gevonden op Van Seggeren en in de auto waarin B. in de nacht van 9 juli heeft gereden. Mogelijk verf van het moordwapen, dat nooit is gevonden, denkt het OM.

Relatieproblemen

Het stel had relatieproblemen. Volgens het OM was de haat richting haar man het motief voor B. Dat hij een levensverzekering had van 600.000 euro zou een kleinere rol hebben gespeeld.

Op het lichaam zat DNA van B., waaronder in de schaamstreek. Volgens B. hadden ze op de ochtend van 8 juli seks, waarna haar man zich niet douchte. Onlogisch in de ogen van het OM omdat Van Seggeren bekendstond als een verzorgde man. De officier van justitie vermoedt een 'ultieme verleiding' in het weiland zodat een ander de fatale klap kon geven. Hij noemt B. een 'femme fatale'.

Geen persoonlijkheidsstoornis

B. heeft verklaard dat zij haar man ging ophalen na het festival, maar hem niet kon vinden. Volgens het OM moeten zij elkaar gezien hebben tussen 00.22 en 00.46 uur, het waarschijnlijke moment van overlijden. Dit gezien telefoondata. Het OM vindt het verder opmerkelijk dat de gsm van B. rond 00.30 uur uitging.

Psychisch deskundigen hebben geen persoonlijkheidsstoornis bij B. vastgesteld. Het proces in de rechtbank in Leeuwarden duurt drie dagen. Vrijdag neemt B.'s advocaat het woord.