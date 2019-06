Officieel warmste 25 juni aller tijden

Je klotsende oksels en plakkerige benen zijn niet voor niets geweest. Het is namelijk officieel de warmste 25 juni ooit gemeten. Om 16.20 uur tikte de thermometer in De Bilt de 33,1 graden aan.

Record

Het oude record stamt uit 1976, toen was het op 25 juni 32,9 graden in De Bilt. Met deze warmste 25 juni ooit hebben we ook gelijk het zesde warmterecord van het jaar te pakken. In februari werd op vier dagen een officieel dagrecord gevestigd, evenals op 2 juni. Kouderecords hebben we nog niet gehad in 2019.

Met een voetenbadje wordt het iets dragelijker / ANP

Normaal gesproken is het gemiddeld 20 tot 22 graden in deze tijd van het jaar. Vooral in het Gelderse Hupsel was het dinsdag puffen geblazen. Daar werd het namelijk het warmste met 36,5 graden. Aan het begin van de middag werd er daar al een record gebroken. Met de toen 34,2 graden was het nooit eerder in Nederland ergens zo warm op 25 juni.