NS zegt Kameel vaarwel: 'Besturen is een grote eer'

De laatste rit van de iconische trein Kameel in dienst van de NS is een feit. Dinsdag tufte de markante trein even na kwart over vier binnen in het Spoorwegmuseum. Daar werden de sleutels overhandigd aan hoofdcollecties Peter Paul de Winter van het museum. Op 65-jarige leeftijd nam het treinstel afscheid van de NS en werd hij eigendom van het Utrechtse museum.

Peter Hilarius, een van de twee machinisten die de Kameel bestuurt, is verantwoordelijk voor het laatste ritje. „Dit voelt als een erebaantje”, glimlacht hij. „Iedere trein heeft een eigen manier van bedienen, de Kameel vergt vooral gevoel voor finesse al je machinist bent." Vroeger was Hilarius vrijwilliger bij het Spoorwegmuseum als machinist van het historisch materieel. „Als je eenmaal in zo’n clubje zit en er affiniteit mee hebt, groei je in dat wereldje.” Hij is blij dat hij ondanks dat de Kameel van eigenaar verandert machinist van de Kameel kan blijven. „Voor ons verandert er in de praktijk weinig. De mensen die de trein onderhouden, de machinisten, dat blijft allemaal hetzelfde. Ik zal hem gewoon besturen op evenementen, zoals op de Spoorwensdagen of als bedrijven hem inhuren voor speciale gelegenheden. Of het nu voor een kort traject is of een rondje Nederland.”

De NS20

De NS20 – zoals de Kameel officieel heet – springt in het oog door zijn karakteristieke uiterlijk. Midden op de coupe zijn er namelijk twee bulten op het dak bevestigd, waardoor de (bij)naam Kameel snel gegeven was. In deze bulten zit de machinist, waardoor aan zowel de voor- als de achterkant de coupe voor passagiers een panoramaview heeft. Hierdoor kan je als reiziger meekijken met wat de machinist ziet en je neus tegen de voorruit aandrukken, terwijl de rails onder je doorschiet.

De Kameel is geen treinstel waarmee traditionele treinritten werden gereden. Zo wordt hij vaak bij inspecties van het spoor gebruikt of in het geval van hoog bezoek verhuurd als vipcar. Het unieke vervoersmiddel had onder andere dienst bij staatsbezoek en vorsten. Mede daarom is er aan zowel de voor- als achterkant een vergaderruimte aanwezig. Andere beroemde passagiers zijn bijvoorbeeld de leden van Queen. De band reed in 1982 met de Kameel van Amsterdam Centraal naar Leiden Centraal voor een concert, waar ze door dj Erik de Zwart werden geïnterviewd werden. De befaamde rockgroep was destijds door hun platenmaatschappij wijsgemaakt dat het om een koninklijk treinstel ging.

‘You fucking twat’

„Ik zat in het salongedeelte op de bank met Freddy Mercury, Brian May, Roger Taylor en John Deacon”, weet De Zwart nog. „Ik stelde mijn vragen alleen niet aan Freddy, want hij hield niet van interviews. Op een gegeven moment had ik alles wel gevraagd, maar ik wilde toch proberen een quote bij Mercury los te weken. Toen ben ik aan Brian dezelfde vragen gaan stellen, alleen dan steeds met de toevoeging ‘wat vindt Freddy daar eigenlijk van?’ Op een gegeven moment had Freddy door wat er gebeurde. Hij greep de microfoon en schreeuwde hij ‘You fucking twat’. Hij dacht dat ik dat nooit durfde uitzenden, maar wat hij riep verstond toch niemand in Nederland in 1982. En dan had ik in ieder geval een quote van Mercury. Uiteindelijk ging Mercury overstag en kon ik hem toch een paar vragen stellen.” Of de heren ook nog iets van de trein vonden? „Mercury maakte het niet zoveel uit, maar May was wel een treinliefhebber. Die vond het wel mooi om dat allemaal eens te beleven.”