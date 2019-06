Nieuwe storing: kassa's Albert Heijn liggen eruit

Update: oplossing snel gevonden

De storing bleek ditmaal van korte duur. Bij Albert Heijn is er een oplossingen gevonden, waardoor er in tientallen winkels weer gewoon gepind kan worden. Volgens een woordvoerster zal in steeds meer filialen alles weer normaal gaan werken.

Oorspronkelijk bericht

Het lijkt bijna wel alsof er een golf van storingen in Nederland neerdaalt, want nog geen 24 uur nadat 112 eruit lag, is er weer een voor Nederlanders belangrijk netwerk getroffen. Er is namelijk een grote storing bij supermarktketen Albert Heijn waar de kassa's niet meer werken, zo meldt de supermarkt zelf.

Alleen de zelfscanners doen het op dit moment nog, maar die zijn lang niet in elk filiaal van Albert Heijn aanwezig. In slechts een kleine 500 van de in totaal 900 vestigingen zijn er zelfscanners voor handen.

Shoppen in België

Overigens zijn alleen de reguliere Nederlandse supermarkten het slachtoffer van de storing. Bij de AH to Go en de supermarkten in België zijn geen problemen. Het is nog niet duidelijk wanneer er weer gepind kan worden.

Eerder deze maand waren er al grootschalige pinproblemen bij de Albert Heijn, net zoals bij enkele andere winkelketens die onder Ahold Delhaize vallen. Diverse winkels sloten daarom tijdelijk hun deuren.