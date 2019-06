Net op tijd: verlamde hond gered uit hete zon

Afgelopen maandag was het wel heel kantje boord voor een verlamde hond uit het Brabantse Raamsdonksveer. De hond lag in de brandende zon, maar omdat het dier sinds kort verlamd is aan zijn poten, kon hij zich niet verplaatsen. Even de schaduw opzoeken of wat water drinken zat er dus niet in. De politie heeft hem maar net op tijd kunnen reden.

Maandagmiddag kreeg de politie een melding dat er in Raamsdonksveer een verlamde hond in een achtertuin in de volle zon lag. De eigenaar van het dier was niet thuis, dus moest de politie in actie komen. En het was maar net goed dat ze er vaart achter hebben gezet.

Oververhit

Het politieteam besloot over de schutting te klimmen, de tuin in. „Wij troffen wij de hond ernstig versuft en oververhit aan", aldus de agenten in een bericht op hun Facebook-pagina. Er werd een doek over de hond gespannen, zodat er meteen schaduw ontstond. Daarna koelde de politie de nek en poten van de hond met koele, natte handdoeken.

Lichaamstemperatuur van 41,5 graden

Ook een dierenarts werd op de hoogte gesteld van het incident, hij constateerde later dat de hond een lichaamstemperatuur van 41,5 graden had. Om de hond op een brancard naar de dierenkliniek te kunnen vervoeren, brak de politie een deel van de schutting af. In de kliniek kon de hond verder afkoelen. De eigenaar van de hond heeft een proces-verbaal gekregen.

„Voor deze hond kwam de hulp gelukkig net op tijd. Zorg met deze temperaturen er te allen tijde voor dat uw hond voldoende te drinken heeft en altijd een beschutte plek kan opzoeken", waarschuwen de agenten op Facebook.