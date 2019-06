Nepprofiel op LinkedIn mogelijk spionage

Als je het LinkedIn-profiel van Katie Jones moet geloven dan lijkt ze het goed voor elkaar te hebben. Een diploma van een goede universiteit, een baan bij een prestigieuze denktank in Washington, en zelfs connecties met diverse belangrijke mensen in de Amerikaanse hoofdstad. Niets blijkt echter minder waar. Want niet alleen haar opleiding en baan zijn verzonnen, Jones zelf blijkt helemaal niet te bestaan.

Alles was nep

Persbureau AP ontdekte dat zelfs haar foto nep is. Volgens de deskundigen die AP sprak was alles verzonnen, behalve de connecties die Jones had gelegd. Het vermoeden van de deskundigen is dat buitenlandse spionnen Jones inzetten als lokaas.

„In plaats van iemand naar een parkeergarage te sturen om een doelwit te rekruteren, is het efficiënter om vanachter een laptop in Shanghai vriendschapsverzoeken te sturen naar 30.000 doelwitten”, zegt William Evinina, directeur van het National Counterintelligence and Security Center.

Het AP maakt zich zorgen over een ‘enorm lager spookprofielen dat op de loer ligt’. Het persbureau werd door Rusland-expert bij een Londense denktank Keir Gilles, getipt om het profiel van Katie Jones nog eens onder de loep te werpen. Gilles kreeg een vriendschapsverzoek van Jones en vond haar profiel er verdacht uitzien.

Niet bestaand gezicht

Zo had Jones aangegeven dat ze werkzaam was bij denktank CSIS als Rusland en Eurasië-specialist. „Als dat zo was, had ik haar moeten kennen.” Raphael Satter van AP ontdekte al snel dat ook haar universitaire graad niet bleek te kloppen.

„Het was zelfs nog gekker: zelfs haar gezicht was verzonnen”, aldus Satter op Twitter. Volgens computerexperts was haar gezicht gegenereerd door een ‘generative adversarial network’ dat uit het niets gezichten van niet-bestaande mensen kan creëren.

Het is vooralsnog onduidelijk wie er achter het neoprofiel van Jones zit. Haar profiel is inmiddels verwijderd. LinkedIn zegt regelmatig nepprofielen te verwijderen. Volgens een woordvoerder zou iedereen er verstandig aan doen alleen connecties te maken ‘met mensen die je persoonlijk kent en vertrouwt’.