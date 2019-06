Nederlanders eensgezind over Nederlandse identiteit

Ondanks veelgehoorde scherpe tegenstellingen in publieke debatten, is een groot deel van de Nederlanders het met elkaar eens over wat typisch Nederlands is. Vooral de Nederlandse taal en Koningsdag zijn volgens Nederlanders belangrijk voor de Nederlandse identiteit.

Koningsdag en pakjesavond

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP onderzocht de Nederlandse identiteit vanuit het perspectief van de Nederlandse burger. 41 procent van de Nederlanders vindt dat er inderdaad een Nederlandse identiteit bestaat, 42 procent vindt dat daar in sommige opzichten sprake van is en 6 procent vindt dat er geen Nederlandse identiteit is.

Ook al lijkt het in debatten over bijvoorbeeld de Europese Unie of Zwarte Piet alsof Nederland erg gepolariseerd is, volgens het SCP zijn we het in de basis toch erg met elkaar eens. Nederlandse benoemen veelal dezelfde culturele kenmerken als typisch Nederlands. Stipt op nummer 1 staat, natuurlijk, de Nederlandse taal. Nederlanders noemen ook Koningsdag, pakjesavond en sinterklaas en fietsen als typisch Nederlands. In het lijstje met items die het meest bijdragen aan het gevoel van verbondenheid met Nederland, worden onder andere vrijheid, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag genoemd.

Verschillen

De spanningen tussen Nederlanders ontstaan vooral in discussies waarin mensen het gevoel hebben dat ze een keuze moeten maken, schrijft het SCP. Het verschil zit 'm dan vaak in mensen die zich net wat sterker verbonden voelen met Nederland op basis van symbolen en tradities (bijvoorbeeld Koningsdag en Sinterklaas) en mensen die juist binding met Nederland ervaren op basis van burgerlijke vrijheden (zoals vrijheid van meningsuiting, recht tot demonstreren en vrijheid van godsdienst). Het SCP geeft aan dat mede door social media zo een beeld wordt geschetst van een gepolariseerd Nederland. „Waar Nederlanders het wél over eens zijn, sneuvelt in de discussie en komt vaak niet aan bod."