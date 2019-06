Nederland scheidt steeds beter!

Hoe scheid je zelf? Het klinkt als een zeer impertinente vraag, maar anno 2019 is het op veel plekken niet meer dan normaal om je afval te scheiden. In de Efteling bij Holle Bolle Gijs en op sommige festivals bijvoorbeeld, of in de trein. Er zijn ook mensen die om andere redenen scheiden.

Afvaljuf

Afval loopt bij Carolien Adriaansche a.k.a. de Afvaljuf als rode draad door haar werk. Of als blauw/gele/groen plastic, want ze sorteert plastic afval op kleur. Gele afwasmiddelfles bij dito boterbakje, witte terpentinefles bij dito melkpak. De kunstenares maakt er grote werken van en gebruikt het tijdens workshops, waar ze met name kinderen wil laten zien hoe je van alles met plastic kunt maken, zoals verfbakjes van melkpakken en vliegtuigjes van flessen, in plaats van weer allerlei nieuwe plastic dingen te kopen. ,,Bizar hoeveel plastic zooi we allemaal hebben.”

Ze raakt altijd bijna in extase wanneer ze voor het schoonmaakschap in buitenlandse supermarkten staat en ze heeft laatst in Italië ‘een hele mooie blauwe geribbelde’ meegenomen ‘als souvenir’. Toen de fles leeg was, kon-ie mooi mee in haar blauwe floating city, een kunstwerk vol blauw afval.

Op Nieuwjaarsdag geen duik voor de enthousiaste Haagse, in plaats daarvan doet ze een van haar jaarlijkse lievelingswandelingen en raapt ze binnen een paar uur tassen vol vuurwerkafval op. Gék op plastic. ,,Ik kocht vroeger schepijs in een bakje dat van mooi transparant plastic was in heldere kleuren en ik goed kon hergebruiken.” Andere tijden ijs: ,,Nu zijn de bakjes van karton en dat gebruik ik niet en eet ik noodgedwongen hoorntjes, maar die vind ik absoluut niet lekker!”

De Afvaljuf zit de laatste tijd op haar ‘witte wolk’, haar nieuwste werk dat uit louter wit afval bestaat. Staat voor de dreigende wolk boven ons hoofd, licht ze toe, ,,want die hangt er wel met al dat plastic waar we verkeerd mee omgaan.” Toch is het al wel een ‘héél klein beetje beter’ dan een paar jaar geleden, denkt ze. ,,Je ziet echt meer bewustwording in cafés en op festivals.” Rietjes van riet bijvoorbeeld en van die gescheiden afvalbakken waar de banenschil in een ander gat gaat dan het houten Raketstokje. ,,Al gooien veel feestgangers het zomaar ergens in, maar ik ben al lang blij dat het tenminste niet in het gras beland.”

Scheiddrang

De hoeveelheid blijft hetzelfde, maar we scheiden wel steeds beter, zo blijkt uit CBS-cijfers die vandaag uitkomen. Ongeveer 495 kilo afval per persoon gaat per jaar de deur uit, een hoeveelheid die de afgelopen jaren zo goed als gelijk is gebleven. Wat wel is veranderd, is de scheiddrang van gemeentes: in 2018 werd 35 kg per inwoner meer gescheiden afval ingezameld dan in 2013.

Zuid- en Noord-Holland en Noord-Brabant zijn de drie provincies waar het meeste afval wordt gescheiden, in Flevoland, Zeeland en Drenthe het minste.

Huishoudelijk afval wordt onderverdeeld in gemengd afval (afval bestemd voor nascheiding en/of verbranding), fijn gescheiden afval als glas en papier (vaak via bakken verzameld) en grof afval. Zowel de hoeveelheid gescheiden ingezamelde fijn als grof afval neemt de laatste jaren toe. De grote uitzondering is papier: in 2010 werd per inwoner nog 64 kilogram papier en karton ingezameld, in 2018 was dat 50 kilogram. Een daling die is te verklaren door de toename van digitale media en de afname van het gebruik van papieren kranten en post.

Afval Loont

Vanuit gemeentes ontstaan initiatieven zoals milieustraten en meerdere afvalpunten, maar er zijn ook private ondernemingen. Zo is er Afval Loont in Den Haag, Rotterdam, Barendrecht, Noordwijk en Schiedam. Een plek waar je oud frituurvet tot spaarlamp en je lege shampooflacons kunt inleveren. Papier/karton, kunststof en textiel worden het meeste ingeleverd en het is niet voor niets. ,,Je kunt sparen voor jezelf of een maatschappelijk doel”, vertelt directeur Marc ten Oever.

Ook organiseren ze acties waarmee je een skateboard gemaakt van flessendoppen kunt winnen. Deze interactieve aanpak werkt, getuige de positieve reacties op hun social media en foto’s van kinderen op het duurzame skateboard. ,,Consument moet wel betrokken blijven bij afvalscheiding. We hebben elkaar nodig, dus laten we sorteren dan ook leuk, lonend en leerzaam maken.”