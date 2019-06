NASA jaagt op 'gouden' asteroïde van 225km doorsnee

Dat bepaalde metalen op aarde zeldzaam zijn betekent niet per se dat dit ook zo is in de rest van het heelal. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ruimterots 16 Psyche.

Wat deze asteroïde zo bijzonder maakt, is dat hij bestaat uit een grote hoeveelheid kostbare metalen zoals goud, lood en ijzer. Deze hoeveelheden zouden hier van astronomische waarde zijn.

Helaas (of gelukkig) ligt 16 Psyche niet op ramkoers met de aarde, hij bevindt zich in de asteroïdegordel tussen de planeten Mars en Jupiter en in 2022 is deze opmerkelijke rots het doelwit van een nieuwe NASA-missie.

Een visuele weergave van hoe zo'n missie eruit moet zien /NASA

Metalen kern

Vermoed wordt dat 16 Psyche een kern is van een planeet die niet meer bestaat en op drift is geraakt. „Diep onder het oppervlak van rotsachtige planeten, zoals de aarde, bevindt zich een vaste kern gemaakt van metaal. Op aarde kunnen we deze niet onderzoeken omdat hij zich onder een laag van meer dan 5000 kilometer van rotsachtige aardkorst, mantel en een vloeibare buitenkern bevindt," vertelt de NASA aan de Daily Mirror.

De astronomen menen dat 16 Psyche hen wellicht meer kan vertellen over de geschiedenis en toekomst van onze planeet. Zo zouden bij deze missie bijvoorbeeld kunnen ontdekken hoe rotsachtige planeten ontstaan en hoe ze aan hun einde komen. Vermoedelijk heeft de vermeende kern een vrij hevig verleden gekend bestaande uit botsingen en aangroei van materie waardoor een aardachtige planeet kon ontstaan.

Astronomische goudmijn

De bijzondere asteroïde is echter niet alleen opgevallen bij astronomen, ook bedrijven die zich bezighouden met de winning van grondstoffen buiten de planeet aarde hebben hun zinnen op de ruimtekern gezet.

Dit is ook niet gek, aangezien de rots bestaat uit grote hoeveelheden goud, ijzer en nikkel. Alleen al het ijzer heeft een geschatte waarde van een astronomische 8900 biljoen euro (voor de duidelijkheid: dit gaat om 15 nullen achter het duizendtal dus kom je op 8.900.000.000.000.000.000)

Saillant detail: de waarde van voltallige wereldeconomie op dit moment wordt geschat 'slechts' 65 triljoen. Hoewel dit ook best een hoog aantal is, heeft een triljoen maar 12 nullen.

Hoewel deze hoeveelheid metaal de voltallige wereldbevolking in een klap allemaal miljardair zou maken, moeten we niet te vroeg juichen. Met de huidige technologie is het niet mogelijk om de grondstoffen te winnen en terug te brengen naar onze planeet.

Wie het kleine niet eert...

Toch hebben we eigenlijk maar mazzel 16 Psyche niet van plan is om onze planeet te bezoeken. Zo'n gigantische kapitaalinjectie zou zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de wereldeconomie. Doordat goud en ijzer in dit scenario ineens zo ruim voor handen zijn, kelderen de prijzen met ongekende gevolgen voor de wereldhandel en de economie.

Dit staat overigens nog los van het feit dat een inslag van een ruimterots met dit formaat in een klap een einde maakt aan al het leven op aarde. Deze explosie zou met afstand de hevigste zijn die ooit is waargenomen: oceanen beginnen spontaan te koken en de schokgolf is intenser dan die de dinosauriërs 65 miljoen jaar geleden hebben mogen ervaren.

Van zo'n botsing zou onze planeet daarna waarschijnlijk veranderen in een mistige gloeiendhete hel met een oppervlakte van vloeibare lava en een extreem broeikaseffect dat miljoenen jaren kan aanhouden. Toch is het niet alleen maar kommer en kwel: eikenprocessierupsen zouden zo'n apocalyps ook niet overleven.