'Muggengaas moet standaard in nieuwe huizen'

Als het aan hoogleraar Willem Takkken van de Wageningen Universiteit ligt moet er in alle nieuwe huizen standaard muggengaas worden ingebouwd. „Dat blijkt verreweg de beste manier om mensen te beschermen", zegt Takken in de Telegraaf.

De hoogleraar reageert op het besluit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om 9 miljoen vrij toemaken voor onderzoek naar infectieziekten veroorzaakt dood muggen. De NWO kent het hoge bedrag toe, omdat Nederland door het waterrijke landschap extra kwetsbaar is voor uitbraken van infectieziekten.

De universiteiten van Utrecht, Rotterdam en Wageningen en het RIVM gaan samen aan de slag met een onderzoek. Waarbij de vraag: hoe kwetsbaar is Nederland voor een uitbraak van een muggenziekte?, centraal staat. Volgens Takken werd het hoog tijd dat er een onderzoek kwam. In België, Frankrijk, Zuid-Duitsland en Italië komt de tijgermug al een tijdje voor en ook in Nederland duikt de tijgermug af en toe op. „Ze zitten gewoon in de caravan die terugkomt uit Italië’’, zegt Takken in de krant. Ook zijn er elke zomer nieuwe uitbraken van tropische ziekten die eerst alleen in Zuid-Amerika voorkwamen.

Waarom is de tijgermug gevaarlijk?

De tijgermug is een steekmug afkomstig uit Zuidoost-Azië. De Aziatische tijgermug wordt sinds 2010 enkele keren per jaar waargenomen in Nederland. De beet van een tijgermug is mogelijk gevaarlijk, omdat hij een aantal ziektes kan overdragen zoals knokkelkoorts en zika. In Europa duikt met name chikungunya regelmatig op. Doordat het klimaat opwarmt, is het goed mogelijk dat de tijgermug ook in Nederland steeds beter in Nederland zou kunnen vestigen. Tegelijkertijd mogen we de 'Hollandse' mug ook niet onderschatten. Deze 'huis-tuin-keukenmug' kan het West Nile-virus overbrengen.

Oplossing

Een van de oplossingen om je te beschermen tegen de tijgermug hoeft volgens hoogleraar Takken niet heel ingewikkeld te zijn. „Het klinkt misschien ouderwets, maar je moet woningen mugdicht maken. Plaats gaas. Dat werkt in Brazilië ook prima om mensen te beschermen’’, zegt Takken. ,,Ik zou graag zien dat muggengaas in het Bouwbesluit gezet wordt. Je kan een hor gewoon inbouwen. Het is een kleine kostenpost en het is een prima maatregel.’’