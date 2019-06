Mogelijk aanslag Times Square voorkomen

De politie in New York heeft met de arrestatie van een man waarschijnlijk een bomaanslag op Times Square in New York verijdeld. De verdachte, een 22-jarige man woonachtig in New York, zou hebben verkondigd dat hij op het beroemde plein politiemensen en regeringsfunctionarissen wilde doden.

Volgens Amerikaanse media is de man donderdag gearresteerd. De verdachte had interesse getoond in het kopen van wapens en explosieven en zo de interesse gewekt van de opsporingsdiensten. De man werd al langer in de gaten gehouden door de autoriteiten.

Geen banden

De autoriteiten denken niet dat de man banden heeft met een groter netwerk. Volgens Amerikaanse media zou de man onder andere hebben gesproken over het maken van een bomgordel maar ook over een eventuele aanval met vuurwapens.

Justitie verklaarde dat de verdachte een staatsburger van Bangladesh is die een verblijfsvergunning heeft voor de VS. De man zou tijdens ontmoetingen met undercoveragenten zijn steun hebben betuigd aan terreurbeweging Islamitische Staat.