Moet de kliniek in Den Dolder dicht?

De psychiatrische kliniek Fivoor in Den Dolder ligt onder vuur. Nadat eerder patiënt Michael P. buiten rond liep en Anne Faber vermoordde, is nu Peter M. niet teruggekomen van zijn verlof.

De situatie roept veel vragen op. Niet alleen: waar is Peter M. en loopt de samenleving nu gevaar? Ook: moet de kliniek in Den Dolder niet dicht? Na de dood van Anne Faber verscheen een vernietigend rapport over de kliniek, waarin stond dat zij de samenleving niet voldoende hebben beschermd, dat ze fouten hebben gemaakt, mede door een te grote druk op het personeel.

Na de moord op Anne Faber heeft Fivoor verbeterplannen gemaakt met aandacht voor onder andere de personeelsbezetting. Het heeft op korte termijn niet tot het gewenste resultaat geleid: Peter M. – die veroordeeld is voor mishandeling en een valse bommelding – kwam afgelopen zaterdag niet terug van zijn verlof. Hij moest een jaar in de kliniek blijven.

Sluiting kliniek

Het is sowieso de bedoeling dat Fivoor uiteindelijk uit Den Dolder verdwijnt, voorlopig lijkt dat in 2025 te gebeuren. De datum is echter nog niet zeker. Veel eerder zal het niet zijn, want minister Dekker zei in april nog op een bewonersavond dat versneld sluiten van de instelling 'geen reële optie is'.

Als de kliniek sluit, zouden de patiënten naar andere locaties moeten. In Nederland hebben we er ongeveer tachtig, en ook daar loopt niet altijd alles op rolletjes. Zo werd in de Kijvelanden kliniek in Poortugaal (vlakbij Rotterdam) een 25-jarige medewerker doodgestoken door een 46-jarige patiënt. De man had de medewerker met een schaar gestoken.

Voorstanders van de sluiting zeggen dat de situatie in andere klinieken dusdanig beter is dat gevaren beter kunnen worden ingeschat en ondervangen. Dit systeem van zorg is nu eenmaal hoe het werkt in Nederland, maar dan moet het wel goed worden uitgevoerd. Tegenstanders vinden dat het probleem zich dan slechts verplaatst.

Omwonenden van de locatie in Den Dolder zijn ook niet per se voor het sluiten van de kliniek, vertellen zij op NPO Radio 1: „Als iemand de benen neemt, dan zal hij de benen nemen en weggaan van waar hij nu zit. Ik denk eerder dat hij richting Dordrecht gaat, dan dat hij in het dorp blijft rondhangen.” Een andere bewoner zegt zich niet onveilig te voelen, maar snapt wel dat het zeer onaangenaam is voor het dorp. „Het geeft gewoon een vervelende sfeer, maar ik vind niet dat de kliniek dicht moet want dan verplaats je het probleem.”

Petitie

Franca Vos is het niet met deze bewoners eens. Zij is van de bewonerscommissie Beukbergen in Den Dolder en startte een petitie om de kliniek per direct te sluiten. Volgens haar is het laatste beetje vertrouwen in de kliniek na dit incident echt weg. „Na Anne Faber is het een beetje weggeëbd”, vertelt ze aan RTV Utrecht. „We hadden gehoopt dat de minister en burgemeester er wat aan wilden doen. Dat er betere maatregelen genomen zouden worden, betere controles. Maar het blijkt dat dit niet zo is, want dit weekend zijn er weer fouten gemaakt.”

Voor- en tegenstanders lijken zich te vinden in het verbeteren van het personeel van de kliniek. Het zou in deze sector lastig zijn goed personeel te vinden en te houden, dat dit soort situaties kan voorzien en voorkomen. De processen moeten beter geregeld worden en de kwaliteit beter bewaakt.

De plannen daarvoor lijken in de maak, minister Dekker van Rechtsbescherming heeft de directeur van de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in Den Dolder al op het matje geroepen. Hij geeft aan de kritiek en onrust te begrijpen en de situatie te betreuren.