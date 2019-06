Model Robin ruimt rommel op op World Oceans Day

Mooie plaatjes schiet je op het strand, dus is supermodel Robin Hölzken (21) daar vaak te vinden. Met het zand tussen haar tenen valt haar steeds vaker op dat het vies is op het strand en in het water.

„Zeker als je meerdere keren op een bepaalde locatie komt, zie je het gewoon veranderen”, vertelt de Arnhemse die sinds een jaar of vier in New York woont, maar donderdag even bij O'Neill in Amsterdam te gast was. „De stranden worden kleiner en je ziet meer troep liggen.” Het steekt haar en mede daardoor slaat ze de handen ineen met O’Neill. Het sportmerk is sinds 1996 al bezig met hun Ocean Mission, sinds 2015 heeft O'Neill de kledinglijn Blue die gemaakt wordt van plastic dat uit de zee wordt gehaald.

De knappe Hölzken mag die kleding nu showen, op haar Instagram en in een campagnevideo. „En ik ga ze zelf ook echt aanschaffen!”, vertelt ze enthousiast. „We hebben de foto’s al eerder geschoten in Hawaï en toen ik de bikini’s aan had, voelde ik hoe lekker ze zitten. Daarnaast zijn ze ook gewoon echt heel mooi, dus je voelt je zelfverzekerd en het is nog goed voor het milieu ook.”

Kleine dingetjes

Ze vindt het belangrijk om de beelden via haar social media-kanalen te delen. „Ik probeer mensen ervan bewust te maken dat je met kleine dingetjes al best veel kan bereiken. Het is een kleine moeite om wat op te rapen als je het ziet liggen, in plaats van er voorbij te lopen.” Zelf gaat ze ook rapen, op ‘World Oceans Day’ deze zaterdag (8 juni). Een dag die door de Verenigde Naties in het leven is geroepen ter ere van onze oceanen. Op die dag ruimen mensen overal ter wereld troep op op het strand of staan ze stil bij het belang van de oceanen.

„Ik ben dan in Berlijn, maar op dertig minuten rijden ligt een aangelegd strandje. Ik ga daar rondlopen met een zak en oprapen wat ik tegenkom”, vertelt Hölzken. Beelden hiervan is ze van plan te delen op haar Instagram, zodat anderen hopelijk geïnspireerd raken en hetzelfde doen.

Dierenfanaat

Het jonge model vindt een schone planeet heel belangrijk. „Ik ben sowieso echt een dierenfanaat en houd van de natuur. Wij mensen hebben iets geclaimd dat nooit van ons is geweest en tasten nu de balans van de natuur aan.”

Zelf probeert ze in het dagelijks leven zoveel mogelijk bewust bezig te zijn met het thema. „Natuurlijk reis ik veel, maar ik neem als ik ga winkelen bijvoorbeeld altijd mijn eigen tas of een papieren tas mee. Als ik al een flesje water koop, zorg ik dat ik die meerdere keren gebruik en ik ben thuis bewust met bijvoorbeeld de lichten en de televisie. Die zet ik zoveel mogelijk uit en ik ga ook niet te lang onder de douche. Zelfs modellen kunnen kort douchen!”, lacht de brunette.

Verschillen

Nu ze een paar jaar in Amerika woont, ziet ze de verschillen tussen New York en Amsterdam. „Als ik daar met de metro ga, zie ik de plastic flesjes op de rails liggen. Hier is dat wel minder, maar hier wonen natuurlijk ook minder mensen. In New York komt de bewustwording de laatste tijd wel iets meer op.”

Aan die bewustwording zal Hölzken haar steentje in ieder geval bijdragen: zij is deze zomer op alle stranden te vinden in haar favoriete O’Neill Blue Line bikini’s. En voor wie daar niet bij kan zijn, is ze ook voor haar 358.000 volgers op Instagram te bewonderen.