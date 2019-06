Milkshakegooier moet Farage vergoeding betalen

Het begon als een heel ludieke jubileumactie, maar de eigenaar van slagerij De Schrans in Leeuwarden zit nu met zo'n 7.000 gulden in de maag. Echter kan de ondernemer ze niet meer inwisselen, omdat de munteenheid geen wettelijk betaalmiddel meer is.

Vlees voor guldens

Johannes Hoekstra liet zijn klanten het voorbije weekend voor één keer vlees kopen met guldens. Dat liep storm, want in totaal hadden zijn klanten toch zeker 7.000 gulden over. De Nederlandsche Bank meldde hem even later dat hij die niet meer kan inwisselen.