Metro-voorpagina's: de pareltjes

Twintig jaar Metro met drie edities (landelijk, Rotterdam, Amsterdam) betekent duizenden voorpagina’s. In 2009 blikten we terug op de voorpagina’s sinds 1999, vandaag pakken we de draad op met – vakjargon – de VP’s vanaf het 10-jarig bestaan. Jaren waarin we een nieuwe koning kregen, zich rampen voltrokken, sportsuccessen werden gevierd en waarin het online leven harder en directer werd. Een overzicht van Metro’s voorpagina’s die in het oog sprongen en wij soms me enige trots ‘een pareltje’ noemden.

22 juni 2009

Metro’s 10-jarige jubileum, onder meer met kinderen die op dezelfde dag als Metro geboren zijn.

17 mei 2011

Lady Gaga is Metro’s gasthoofdredacteur en opereert vanuit Londen. Zij lanceert zo slim haar album Born This Way in ruim zestig Metro’s, wij hebben de coolste hoofdredacteur ooit. Metro Holland mag Gaga’s assistent voor een dag leveren. Dat wordt de Limburger Jeroen Engelen, die daarmee de BBC en De Wereld Draait Door bereikt.

20 december 2011

Adverteerders kunnen een ‘wikkel om de krant’ kopen (een outsert) en dat gebeurt regelmatig. De werkelijke voorpagina vind je dan op pagina 3, terwijl bijvoorbeeld Tom Cruise op pagina 1 aan een Mission Impossible bezig is.

21 november 2011

Soms zegt een voorpaginafoto meer dan een tekst. De man met de traan is Mauro, een voornaam waarbij iedereen wist over wie het ging. Mauro huilde omdat hij geen verblijfsvergunning had gekregen. Veel meer Nederlanders huilden met Mauro mee dan in deze tijd misschien het geval was geweest.

14 juni 2012

Nederland werd met slecht voetbal snel uitgeschakeld tijdens het EK voetbal in Polen en Oekraïne. Tja, dan krijg je dit.

10 december 2012

Grensrechter Richard Nieuwenhuizen is door zinloos geweld op een voetbalveld in Almere om het leven gekomen. Nederland staat letterlijk even stil, ook op de voorpaginafoto’s. Niet alleen voetballers herdachten Nieuwenhuizen.

29 januari 2013

Koningin Beatrix maakt bekend over enkele maanden onze koningin niet meer te zijn. Dan ga je op zoek naar een mooie, waardige en passende foto.

1 mei 2013

Drukke weken voor de redactie, want Willem-Alexander werd koning en Nederland nam afscheid van Beatrix, vanaf toen weer prinses.

4 december 2013

Kunstenaar, uitvinder en ontwerper Daan Roosegaarde is Metro’s gasthoofdredacteur wereldwijd. Alle zestig voorpagina’s van deze dag geven licht. Helaas kunnen we dat hier niet laten zien.

9 juli 2014

Argentinië zouden ‘we’ opvreten in de halve finale van het WK voetbal in Brazilië. Dat toernooi leverde heel wat hosanna-voorpagina's op, net als vier jaar eerder in Zuid-Afrika.

18 juli 2014

De MH17 is boven Oekraïne neergehaald en vele Nederlanders zijn omgekomen. Dit levert een ‘gitzwarte’ voorpagina op.

9 januari 2015

De hele wereld meldt #jesuischarlie en ook Nederland is Charlie na de brute aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs. Columnist James Worthy kreeg zelf zelfs voorpaginaruimte voor zijn wekelijkse tekst.

30 januari 2015

Als een man met een geweer door het beeld bij de NOS wandelt, dan hoef je op de voorpagina niet veel meer tekst te hebben dan dit.

3 maart 2015

Als OV-krant breng je graag ‘treinen rijden op tijd’, maar ook de overvolle perrons als het mis gaat. Metro gebruikt al jaren de hashtag #treinleven en ook de daarbij geposte foto’s van onze lezers.

23 april 2015

Een schoolklas van St. Martinus uit Zevenaar won een prijsvraag en mocht Metro’s krant maken die in het teken stond van de muziektheatervoorstelling ANNE in Amsterdam. Interviews, verhalen over Anne Frank, alles regelden de kinderen – met een beetje hulp van de redactie – zelf.

17 juli 2015

MH17, een jaar na de ramp. Metro brengt exact dezelfde voorpagina als een jaar eerder, met een tikkeltje meer kleur.

21 augustus 2015

De Metro-redactie werkte ter plaatse bij zeilevenement SAIL Amsterdam. Vijf dagen lang wordt een speciale editie uitgebracht die wordt uitgedeeld aan de miljoen SAIL-bezoekers.

17 november 2015

Na meerdere terroristische aanslagen in Parijs op dezelfde dag, volgt Metro het gevoel van de wereld. De kleuren van de Franse vlag sieren de voorpagina (net als op social media bij zovelen) en de lezers krijgt een vakje aangeboden om een boodschap te delen.

25 maart 2016

De enige zwartwitte voorpagina in tien jaar: de dag na het overlijden van voetballegende Johan Cruijff.

29 april 2016

De dj’s Sunnery James en Ryan Marciano zijn Metro’s gasthoofdredacteuren voor de Vrijheidskrant die in het teken staat van 4 en 5 mei. Zij vinden dat spannender dan draaien voor 80.000 mensen in Colombia, zo laten zij weten. Hun collega’s Waylon, Nick & Simon, Gers Pardoel en boyband Mainstreet gingen hen voor.

24 augustus 2016

Soms zien we een foto en roepen we bijna in koor ‘dat is ‘m’. Zoals die van de thuiskomst van de succesvolle Olympische ploeg van Rio 2016.

10 november 2016

Donald Trump verbaast de wereld met zijn winst bij de presidentsverkiezingen in Amerika. Soms verrassen woorden en koppen je bij terugkijken ook. Metro kopte namelijk ‘asjemenou!’

15 mei 2017

Feyenoord is na jaren weer kampioen en Metro brengt een hele krant uit die in het teken staat van die titel. Omdat hij ook in Amsterdam wordt verspreid, krijgt de hoofdstad een eigen voorpagina met daarop de vermelding ‘Sorry, Amsterdammers’.

12 juni 2017

Metro heeft geen mening, maar soms zetten we tot iets aan. Tot het maken van een selfie met een conducteur en het plaatsen van de hashtag #treinrespect bijvoorbeeld. Dit als hart onder de riem voor die beroepsgroep die vaak te maken heeft met geweld.

17 juli 2017

Het is Wereld Emoji Dag. Tja, dan maken wij er een emoji-voorpagina van óók!

18 oktober 2017

Toen alle Metoo-verhalen in de wereld losbarstten, kwam Metro met deze in het oog springende ‘VP’. Voor het eerst werd het officiële Metro-logo gewijzigd.

17 november 2017

Nederland tuimelt over elkaar heen in de Zwarte Pietendiscussie. Aangezien Metro zoals gezegd geen mening verspreidt, besloten we een kleurplaat op de voorpagina te zetten. Elke lezer mocht zo z’n eigen kleur Piet bepalen.

23 februari 2018

Een sportprestatie waarom collectief gejuicht is, doet het altijd goed. Zo ook Suzanne Schultings gouden shorttrackplak op de Olympische Spelen. Een die kop kregen we van haar cadeau.

23 maart 2018

De man die de afgelopen jaren het vaakst de voorpagina van Metro haalde: Formule 1-coureur Max Verstappen.

4 mei 2018

Na de Zwarte Pieten-discussie is de Nederlandse bevolking opnieuw verscheurd als het om een onderwerp gaat: de dodenherdenking op 4 mei. Daar wist Metro’s vormgeving wel raad mee.

30 mei 2018

Eind mei en bloedjeheet. Weet je wat?, dachten we. We maken een voorpagina die je zo kunt vouwen dat je er een waaier van kunt maken. Dat werd gewaardeerd.

15 juni 2018

Omdat Oranje zich niet plaatste voor het WK voetbal in Rusland, besloot Metro Marokko een goed toernooi toe te wensen. Met zoveel Marokkanen in ons land en voetballers van het elftal die we goed kennen, leek ons dat een sympathiek gebaar. Het leverde zowel volkswoede als ‘geweldig Metro!’ op.

14 december 2018

Voor de tweede keer brengt Metro een Feestdagenspecial uit op glossy-papier. Net als in 2017 eindigt de dag met een Give Away-show die live op Facebook wordt uitgezonden en waarbij duizenden mensen hopen op een mooie prijs.

20 mei 2019

Toegegeven, onze collega’s van de Telegraaf een verdieping lager zijn de koningen van de koppen. Maar goed, deze vonden we na de Songfestivalwinst zelf heel aardig.

21 mei 2019

De ene dag het Songfestival, de volgende dag een krant die in het teken staat van de Europese verkiezingen. Deze editie maakten wij samen met het Europees Parlement en voor de tweede keer – met de sterren uit de Europese vlag – werd het Metro-logo aangepast.