Meteorologische zomer start met zomers weer

Dat het zonnetje schijnt op de dag dat de meteorologische zomer begint, is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Toch is het lekker warm en kan het zaterdag ook gelijk de eerste zomerse dag van het jaar worden.

Tropisch

Zaterdag laten we de wisselvallige lente achter ons en is het eindelijk echt zomer. En met de tropische temperaturen van het aankomende weekend voldoet die zomer gelijk aan onze verwachtingen.

Het weekend begint al gelijk goed met een graad of 25. In het binnenland kan dat zelfs oplopen tot 27 graden. Op zondag wordt het nog warmer en kan het kwik in De Bilt de 30 aantikken.

Weerrecord

Het is voor het eerst dat de temperatuur op 2 juni die hoogte bereikt. In 1947 werd in De Bilt een maximumtemperatuur van 29,5 graden gemeten. Als het zondag warmer uitvalt, hebben we gelijk weer een weerrecord te pakken: de warmste 2 juni ooit gemeten. Als het in De Bilt meer dan 30 graden is, is het ook gelijk de eerste officiële tropische dag van het jaar.

Geniet er trouwens nog maar goed van, want na het weekend is het weer even gedaan met de pret. Maandag wordt een sombere dag, met kans op regen- en onweersbuien. Ook de dagen erna ziet er het niet heel veel beter uit. Pas tegen het weekend gloort er weer licht aan de horizon en kan gerekend worden op een zonnetje.