Meer dan vijf miljoen voor Maartens zwemtocht

„Ik voel me wel okee." Het gaat goed met Maarten van der Weijden. Na tweehonderd kilometer te hebben gezwommen, zo'n acht liter slootwater binnen te hebben gekregen en meer dan vijf miljoen euro te hebben opgehaald, kijkt hij terug op een geslaagde Elfstedenzwemtocht.

Smerig

„Ik heb wel wat spierpijn en wat schuurplekken, maar ik voel me stukken beter dan vorig jaar", vertelt Van der Weijden in de talkshow M. „Vorig jaar was echt een lijdensweg, nu kon ik ook echt genieten." Het herstel ging dit jaar ook een stuk vlotter dan vorig jaar: zijn handen zijn alweer helemaal de oude.

Een van de eerste dingen die de zwemmer deed na de tocht, was weer in het water te gaan liggen. „Ik stonk écht", lacht Van der Weijden. „Ik moest echt in bad liggen, ik was zo smerig."

Hoewel het nu goed met de zwemmer gaat, ging het tijdens het zwemmen niet altijd even soepel. „Zondagavond was best zwaar. Ik had pijntjes, zwom langzaam en toen ging ik echt twijfelen." Zijn lichaam begon een beetje te protesteren: „Het gaf aan dat het niet vier dagen hoefde te zwemmen. Maar ik heb van vorig jaar geleerd dat je daar doorheen moet, dan gaat het makkelijker."

Vijf miljoen

En dus zette Van der Weijden door, voor het kankeronderzoek. „Ik voel me best schuldig over wat het leven mij geeft", vertelt hij. „Dat ik het geluk had om te mogen herstellen. Het is oneerlijk dat ik dat geluk wel had en anderen niet. Daarom wil ik mijn stinkende best doen om iets te verzinnen om de kans op herstel voor anderen iets groter te maken."

Inmiddels heeft Van der Weijden een bedrag van 5,1 miljoen euro opgehaald. Of hij volgend jaar weer een poging gaat wagen, zegt hij niet. „Daar doe ik dit jaar geen uitspraken over", lacht hij.