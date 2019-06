Max Verstappen krijgt toch geen straf

Het spande er even om: Max Verstappen zou misschien straf krijgen omdat hij met zijn wagen tegen de wagen van Charles Leclerc kwam. Toch is hij net als definitieve winnaar van de Grote Prijs van Oostenrijk uitgeroepen.

Anderhalf uur na afloop van de race moesten Verstappen en Leclerc uitleg geven. Weer bijna twee uur later had de jury een oordeel: Verstappen krijgt geen straf en is de definitieve winnaar. Hij heeft de regels met zijn inhaalmanoeuvre niet overtreden. Leclerc moet het nu doen met de tweede plaats, hij wacht nog altijd op zijn eerste zege in de Formule 1.

Slechte start

Max Verstappen had er, na zijn slechte start, niet meer op gerekend dat hij de Grote Prijs van Oostenrijk in de Formule 1 zou winnen. De Nederlander kwam met zijn Red Bull traag op gang en viel terug van de tweede naar de zevende plaats. „Ik dacht dat de race over was na die start. Het is ongelooflijk om hier toch te winnen", aldus Verstappen, die Charles Leclerc van Ferrari, enkele ronden voor het einde passeerde en daarmee de leiding over nam.

Inhaalactie

Verstappen is zelf van mening dat er met zijn inhaalactie weinig mis is. „Het is hard racen, anders kan je beter thuis blijven. Als dit niet meer mag, vraag ik me af wat het voor zin heeft om in de Formule 1 te rijden."

Verstappen startte zijn inhaalrace na zijn pitstop. „Met de tweede set banden ging het als een speer", legde de coureur uit. „Het voelde heel goed aan. Ik ben heel blij, ook voor Honda. Dit is voor hen de eerste overwinning sinds 2006. Het geeft een enorme boost."