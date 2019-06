Marvel-figurant gezocht voor de nieuwste 4D-film

Heb je altijd al eens in een Marvel film willen spelen? Die droom kan je nu in vervulling laten gaan. Op 3 juli houdt Madame Tussauds Amsterdam open audities om een acteertalent te vinden voor een nieuwe Marvel 4D-filmervaring die in 2020 in première gaat.

Kom verkleed

Iedereen die kans wil maken op deze exclusieve rol in een 4D-film, wordt op die dag tussen 13.00 en 16.00 uur verwacht bij Madame Tussauds in Amsterdam. Het maakt niet uit of je serieuze acteerambities hebt. De enige voorwaarde is dat je verkleed moet zijn als je favoriete Marvel-superheld. Alleen dan maak je kans en kun je gratis mee doen aan deze ervaring.

Zes steden

Je kunt in zes steden over de hele wereld auditie doen, te beginnen bij de thuishaven van Marvel in Madame Tussauds Hollywood en met Londen als hekkensluiter. De winnaar wordt 20 juli bekend gemaakt.

Joe Quesada, Chief Creative Officer van Marvel Entertainment en hoofdjurylid bij de audities, verklaart: „Ergens loopt een ongelofelijke BOFKONT rond die strakjes zijn of haar filmtalent mag laten zien in het illustere gezelschap van de grootste superhelden uit de Marvel-comics: Iron Man, Spider-Man, Black Panther, Captain Marvel, Thor, Captain America, The Hulk en nog veel meer!”

Liefhebber gezocht

„We zoeken een enthousiaste liefhebber die het in zich heeft om zijn of haar tekst met dezelfde flair te brengen die zo kenmerkend is voor alle grote Marvel-sterren.”

De 4D-filmervaring krijgt een plekje in verschillende Tussauds wereldwijd. Hierin komen de legendarische Marvel-comics tot leven komen dankzij 3D-filmtechnologie en heuse speciale effecten (wind, water én bijpassende geuren).