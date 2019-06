Man wordt verbannen van datingsite, stuurt nepbloed

Er zijn verschillende dingen die je kunt doen wanneer je verbannen wordt van een datingsite. Normaliter bellen mensen de helpdesk of sturen ze hooguit een boos mailtje. Een Amerikaanse man vond dat niet krachtig genoeg en stuurde dreigbrieven met daarin wit poeder en nepbloed. Het was deel van een maandenlange wraakcampagne tegen de site OkCupid.com, zo schrijft de New York Post.

Dreigbrieven met wit poeder

De datingsite pikte dat natuurlijk niet en de politie begon aan een onderzoek. Eind februari werd de man opgepakt, hij staat momenteel terecht en pleitte donderdag schuldig. Tussen september en december 2017 stuurde hij verschillende dreigbrieven naar het hoofdkantoor van OkCupid, in Texas. In de enveloppen zat wit poeder, hij zei dat het antrax (miltvuur) was.

Veel Amerikanen zijn bekend met antrax, in de weken na 11 september 2001 verschenen veel van zulk soort dreigbrieven bij regeringsgebouwen in de VS. Vijf mensen stierven aan de gevolgen van het poeder, zeventien anderen in ziekenhuizen terecht kwamen.

Nepbloed

„Groeten uit Beverly. Mij verbannen? Welkom in de fijne antrax-wereld! Een nieuw pakket is naar jullie onderweg. Het zal niet tikken, maar het is zeker interessant!” stond in de bijhorende brief. Daarna volgden nog meer brieven met daarin een substantie dat op bloed leek. De man gaf aan dat dat met AIDS besmet bloed zou zijn.

Gelukkig bleken alle brieven ongevaarlijk en kon de man opgepakt worden. Dat duurde wel even: pas ruim een jaar na de start van het onderzoek was er sprake van een doorbraak. De man riskeert een jarenlange celstraf en boetes die kunnen oplopen tot 250.000 dollar. Het is niet duidelijk waarom de man werd verbannen van OkCupid.com