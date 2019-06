Maarten van der Weijden zwemt geschiedenis

Het is Maarten van der Weijden gelukt! Na 195 kilometer en exact 74 uur zwemmen werd hij maandagavond om half acht onder een daverend applaus in Leeuwarden ontvangen. De unieke zwemtocht gaat de boeken in als een historisch weekend.

„Wie wil er nog een bakje?” Een vrouw van een jaar of vijftig zwaait met haar thermoskan in de lucht. Op klapstoeltjes naast haar zitten haar vader en twee vrienden. Ze hebben een ‘goed plekje’ gevonden, iets buiten de tiende Elfstedenstad Dokkum. „Ik ben wat slecht ter been. Dus dit is wat praktischer.”

Aan de Dokkumer Ee wordt het ondertussen steeds drukker. Nog een half uurtje, dan wordt Van der Weijden verwacht. „Ja, ik zie een boot", klinkt het even later uit de menigte. Als de kleine parade van Maarten en de volgboten dichterbij komt, verandert de menigte in één groot koor. „Maar-ten houd vol, Maar-ten houd vol", klinkt het tot in de verte. Hij moet dan nog twintig kilometer.

Overal waar plek was, stonden Maarten-fans rijendik hun held aan te moedigen. /ANP

Strijdend

Van der Weijden heeft geluisterd, hij heeft volgehouden. Vrijdagavond sprong hij om 17.30 uur in het water, ruim drie etmalen later kwam hij aan in de Grote Wielen. Die locatie is dezelfde finishlocatie als die van de heroïsche Elfstedentocht van 1963. De Bonkevaart, de finishlocatie van de tocht in 1985 en ’86, was niet mogelijk vanwege het hoge riet. Sommige fans baalden daarvan, want de finish van Van der Weijden was niet toegankelijk voor het grote publiek. Zij zagen op schermen hoe de zwemmer strijdend aankwam.

De Elfstedenoperatie was een geoliede machine die bestond uit vele tientallen vrijwilligers. Coaches zorgden dat Van der Weijden voldoende eten en drinken kreeg, parkeerwachters probeerden verkeersinfarcten in de steden te voorkomen en nog eens allerlei mensen zorgden dat alles omtrent de tachtig mensen die in iedere stad twee kilometer meezwommen, goed verliep.

De meezwemmers vormden een erehaag voor de laatste meters die Maarten zwom. /ANP

Schaatsen

Dennis Schouten is één van de meezwemmers die totaal 22 kilometer heeft gezwommen. Hij noemt Maartens vechtlust ‘een grote inspiratie’. Zijn beide ouders zijn overleden aan de gevolgen van kanker. „Dat Van der Weijden dit doet, is waanzinnig”, zegt hij. Schouten is groot fan van schaatsen en dan met name van de Elfstedentocht. „Als klein jongetje zat ik in 1986 voor de buis. Een Elfstedentocht schaatsen zal ik waarschijnlijk nooit meemaken, maar dit is misschien nog wel mooier.”

Bij de finish staat ook C.S. Kim. De 55-jarige Zuid-Koreaan is speciaal voor Van der Weijden naar Friesland gekomen. „Dit is zo bijzonder. De saamhorigheid, de verbroedering en het bijzondere spektakel. Als het volgend jaar weer is, wil ik samen met vrienden meezwemmen.”

‘Bijzonder en mooi’

Van der Weijden oogde na afloop van zijn monstertocht nog behoorlijk fief. „Het is gelukt”, zijn z'n eerste woorden aan land. „Het duurde lang, maar de tocht was ook heel bijzonder en mooi.”

„Het is gelukt", is het eerste wat Maarten zegt wanneer hij aan land komt. /ANP

Opbrengst 3,9 miljoen euro

Reinier Paping, in 1963 winnaar van de meest koude en extreme Friese Elfstedentocht schaatsen ooit, verwelkomde Maarten van der Weijden maandagavond na diens unieke zwemvierdaagse. Nadat Paping de zwemheld de Friese vlag om de schouders had gedrapeerd, zag Van der Weijden dat zijn inzamelingsactie voor kankeronderzoek tot nu toe 3.910.763 euro en 11 cent heeft opgebracht. Vorig jaar, toen Van der Weijden na 163 kilometer zwemmen moest stoppen, haalde hij uiteindelijk 5 miljoen euro op. Doneren kan nu nog steeds via 11stedenzwemtocht.nl