Maarten van der Weijden zet Friesland op zijn kop

In Friesland gaat het op dit moment maar over één ding: Maarten van der Weijden. Langs de hele Elfstedenroute wordt de topsporter als een ware volksheld onthaald. Morgenavond hoopt de zwemmer, na 196 kilometer, te finishen in Leeuwarden.

Wat beduusd kijkt een Duits stel op zich heen. Ze zijn een lang weekend in Friesland en hadden zaterdagochtend een bezoekje aan het Elfsteden-stadje Stavoren gepland. Dat de provincie toeristisch zou zijn, wisten ze. Maar dat ze in een stoet naar het havenstadje zouden rijden, niet. „Toen we aankwamen, wisten we niet wat we zagen”, lacht de man uit Hamburg. „Inmiddels weten we dat het om een bijzonder zwemspektakel gaat.”

Maar ‘bijzonder’ is nog licht uitgedrukt. Eigenlijk zijn er geen woorden aan zijn prestatie te geven. Vorig jaar deed Van der Weijden ook al een poging, maar toen was zijn tank na 163 kilometer helemaal leeg. Nu hoopt hij met een betere voorbereiding, wat meer slaap en genoeg eten de finish in Leeuwarden wél te halen.

Maarten van der Weijden zwemt in alle vroegte door de Friese wateren. Foto: Raymond van Olphen.

Steden overvol

Aan het weer ligt het in ieder geval niet. Aan het aantal mensen dat op de been is ook niet. Op de A1 was het zaterdagmiddag rustiger dan op de weg richting Hindeloopen. De animo was zelfs zo groot, dat een uur voordat de langeafstandszwemmer het stadje zou binnenkomen, de stad alleen nog maar lopend of per fiets bereikbaar was.

Niet alleen Hindeloopen, maar alle steden, dorpen, bruggen, steigers en weilanden puilen uit met Maarten-fans. Wie een uur van tevoren op zo’n aanmoedigingsplek is, heeft goed zicht op de zwemslagen van Van der Weijden. Wie een kwartier voor doorkomst aankomt, moet zowel ver weg parkeren als op z’n tenen staan om een glimp te kunnen vangen.

Iedere brug is volgeladen met Maarten-fans. Foto: ANP.

De sfeer langs de kant is gemoedelijk. Zonnebrand wordt doorgegeven, livestreams worden bekeken en zodra Maarten in zicht is, begint het gejoel. ‘Maar-ten, Maar-ten’, ondersteund door hard geklap, helpen hem richting de eindstreep.

Niet te vatten

Maarten Offinga uit Workum noemt het ‘onmenselijk’ wat zijn naamgenoot doet. Offinga is één van de tachtig mensen die in iedere Elfsteden-stad twee kilometer met van der Weijden meezwemt. „De vermoeidheid begint wat toe te nemen”, lacht Offinga vlak voor hij het water in Franeker inspringt. „Maar als je deze 22 kilometer gaat vertalen naar Maarten, is wat hij doet niet te vatten. Hij is zichzelf zo aan het opofferen.”

Maarten Offinga samen met dochter en 'buddy' Rixt. (Iedere meezwemmer heeft een buddy). Foto: Amarins de Boer.

Die toewijding inspireert Offinga en is zijn grootste drijfveer om mee te zwemmen. Vorig jaar zou hij ook al meedoen, maar vanwege een poepbacterie in het water kon dat niet doorgaan. „Vanuit mijn functie (wethouder van de gemeente Súd-West Fryslân, red.) zat ik toen in een rare spagaat. Ik moest die beslissing maken en vervolgens ook mijn eigen teleurstelling verwerken. Dat ik nu alsnog wat kan bijdragen aan het mooie doel, is heel bijzonder.”

Verbroedering

Ook Jan Waling Huisman uit Arum is een van de tachtig meezwemmers. Huisman heeft zijn zus, twee vrienden en zijn ouders verloren aan kanker. „Dat we nu iets kunnen betekenen voor onderzoek naar kanker is prachtig.”

Tachtig mensen zwemmen in iedere Elfsteden-stad twee kilometer met zwemheld Maarten van der Weijden mee. Foto: Lizanne Ganzevles.

Hij is onder de indruk van de prestatie van de Olympiër. „Als je hem ziet zwemmen, val je stil. Hij is nu al meer dan veertig uur bezig, daar zijn geen woorden voor.” Vorig jaar volgde Huisman de zwemtocht van Van der Weijden op de voet. „Vanaf het eerste moment dat ik hem zag, liet het me niet meer los. Ik heb hem overal zien zwemmen en zagen hoe Friesland verbroederde. We hebben tussendoor zelfs met onbekenden een wijntje gedronken.”

'Maarten is Maarten'

Huisman, zelf huisarts, heeft zich vorig jaar wel verbaasd over Van der Weijden’s voedingspatroon. „Ik ben een jaar ploegarts geweest van wielerploeg Vacansoleil. Voldoende voeding is zo belangrijk. Je moet de honger voor zijn, en niet een pizza gaan eten op het moment dat je honger krijgt. Dan is het te laat.”

Maarten van der Weijden heeft een kok mee, en eet en drinkt nu meer en vaker dan vorig jaar. Foto: ANP.

Dit jaar pakt Van der Weijden het anders aan. Er vaart een kok mee en om de paar uur krijgt de zwemmer een maaltijd. Huisman is ervan overtuigd dat Van der Weijden de finish in Leeuwarden morgenavond gaat halen. „Hij zwemt heel hard, heeft geleerd van vorig jaar, en ja, Maarten is Maarten.”

De tussenstand staat op dit moment op 1,4 miljoen euro. Het gaat om een globale tussenstand, omdat veel banken in het weekend overschrijvingen niet verwerken. Doneren kan via 11stedenzwemtocht.nl.