Maarten van der Weijden krijgt eigen beeld

Iris van den Ende werkt met haar bedrijf Medialane aan een musical over prinses Diana. De Britse prinses, met de bijnaam Lady Di, verongelukte in 1997. Het stuk draagt de naam From Diana With Love en is de eerste zelfgemaakte Nederlandse productie van de dochter van Joop van den Ende. Het stuk zal eind 2020 of begin 2021 in de theaters te zien zijn, maakte ze bekend in De Telegraaf.

„Het idee voor deze voorstelling is dat het verhaal van Diana door de ogen van haar kinderen verteld wordt. Op een realistische manier voert zij gesprekken met William en Harry. Zij bemoeit zich bijvoorbeeld met hun partnerkeuze. We hebben een manier gevonden waarop dat zeker gaat werken", zegt Iris van den Ende. Ook de vrouwen van William en Harry, Kate Middleton en Meghan Markle komen in de voorstelling voor.

