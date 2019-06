Luisterporno steeds meer in trek op YouTube

Overal om ons heen worden we platgebombardeerd door visuele prikkels. Sociale media, reclame, tijdschriften… Onze maatschappij is helemaal ingericht op beeld en dat leidt tot een stormvloed aan visuele prikkels.

De porno-industrie is vaak een van de eersten die een nieuwe trend oppakt, al is er nu een nieuwe, opvallende ontwikkeling in opmars. In plaats van naar erotisch materiaal te kijken, wordt er steeds vaker naar geluisterd, schrijft de Vlaamse Metro.

ASMR

De mensheid is al sinds de steentijd bezig met pornografie, in Australië werden muurschilderingen aangetroffen met een erotische strekking van maar liefst 28.000 jaar oud. Ook in de duizenden jaren menselijke beschaving die hierop volgden, heeft het afbeelden en beschrijven van seksuele handelingen altijd een prominente rol gespeeld. Na de industriële revolutie kwamen er allerlei nieuwe mogelijkheden om zonder partner aan je trekken te komen en met de hierop volgende digitale revolutie was het hek helemaal van de dam.

Porno die je in de stemming moet brengen via je gehoor is niet bepaald een nieuw fenomeen, telefoonseks bestaat immers al sinds de uitvinding van de telefoon. Geluidsprikkels vallen kennelijk goed in de smaak bij veel internetgebruikers om in een bepaalde opgewonden toestand te geraken. Op YouTube is sinds vorig jaar een trend gaande, er wordt steeds meer gezocht op zogenaamde Autonomous Sensory Meridian Response-video's. (ASMR) Sommige van deze video's zijn tientallen miljoenen keren bekeken.

De filmpjes lijken op het eerste gezicht niet bijster veel met pornografie te maken te hebben. Je hoort voornamelijk smak- en sisgeluidjes waardoor je fantasie geprikkeld moet worden. In sommige video's helpt een zwoele stem je op weg, deze kan zaken enorm aan de verbeelding over laten of juist erg concreet zijn door pornografische verhalen ter gehore te brengen. Ook zijn er fragmenten waar je iemand zichzelf hoort bevredigen en anderen proberen je in een staat van hypnose te brengen. Tot slot zijn er heel veel filmpjes die met eten te maken hebben.

Jongeren en vrouwen

Een groeiende groep mensen vindt dit kennelijk behoorlijk interessant. Vooral onder jongeren tot 25 jaar wordt de term ASMR steeds vaker opgezocht, zo blijkt uit cijfers van Pornhub. Deze erotische site staat erom bekend zeer gedetailleerd doelgroepenonderzoek te doen en komt doorlopend met opvallende statistieken en pornotrends. En opvallend; de erotische audio is onder vrouwen relatief gezien erg populair.

Uit zowel de cijfers van YouTube als Pornhub blijkt dat de behoefte erotische luisterervaringen sinds afgelopen jaar behoorlijk in de lift zit. Deze trend is wereldwijd gaande; vooral in Zuid-Korea en Finland zijn de YouTube-kanalen erg in trek, maar ook in Nederland is deze trend merkbaar. In de provincies Limburg en Flevoland is er in de afgelopen 12 maanden het meeste naar ASMR gezocht. Zuid-Holland en Zeeland lijken er minder interesse in te hebben.

Omdat Metro natuurlijk een kwaliteitsmedium is, delen we de video's niet in dit artikel. Toch nieuwsgierig? Als je hier op klikt, dan kom je op verscheidene YouTube-kanalen uit.