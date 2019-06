Live: Van der Weijden onderweg naar Franeker.

Na paar uur slaap is Maarten van der Weijden zojuist vertrokken uit Harlingen. Daar heeft hij zijn achtste stempel gekregen. De olympiër zet nu koers naar Franeker. Naar verwachting zal hij daar rond 12.00 uur aankomen.

Van der Weijden heeft het tempo er nog steeds goed in! Precies om middernacht tikte hij de 100 kilometer aan. Vlak daarna is hij een paar uur gaan slapen.

De Olympiër zit nog steeds goed in zijn ritme en loopt twee uur voor op schema. Hij heeft inmiddels Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward en Harlingen achter zich gelaten.

De zwemmer doet het natuurlijk allemaal voor het goede doel: zoveel mogelijk geld ophalen voor kankeronderzoek. Hij begon vrijdagavond half zes in Leeuwarden aan zijn tweede poging om de Elfstedenzwemtocht te zwemmen. Hij hoopt dan maandagavond met 196 kilometer in zijn armen, weer aan te komen in de Friese hoofdstad.

Route die Van der Weijden aan het afleggen is. Foto: ANP.

09.30 uur: Onderweg naar Franeker

Maarten is zojuist vertrokken uit Harlingen. Hij zet zijn Elfstedenzwemtocht voort en is onderweg naar zijn negende stempel die hij gaat krijgen in Franeker. Van der Weijden zwemt via de Sexbierumervaart naar Franeker. Daar zal hij naar verwachting rond 12.00 uur aankomen.

09.18 uur: Stempel van Sinterklaas

Maarten heeft zojuist in Harlingen, onder luid gejuich van het aanwezige publiek, zijn achtste stempel gekregen van niemand minder dan Sinterklaas.

Van der Weijden krijgt negende stempel van Sinterklaas. Foto: ANP.

08.39 uur: Aangekomen in Harlingen

Van der Weijden is inmiddels aangekomen in Harlingen, de achtste van de elf steden. Zijn stempel heeft hij nog niet gekregen. Hij is namelijk nog niet in het drukke deel van de stad aangekomen. Om zijn Elfstedenzwemtocht succesvol af te maken moet Van der Weijden nog zo'n 80 kilometer afleggen.

08.00 uur: Gezelschap onderweg

Maarten van der Weijden zwemt op dit moment wel met een heel bijzondere meezwemmer. Kay, de weduwnaar van oud-topschaatsster Paulien van Deutekom, die begin dit jaar overleed aan de gevolgen van kanker, wil van der Weijden een hart onder de riem steken. Het is voor hem niet meer dan logisch dat hij dit stuk mee zwemt, hij woont namelijk zelf in Harlingen. Ook schaatsster Ireen Wüst staat Van der Weijden aan te moedigen langs de rand van het water.

Ook schaatsster Ireen Wüst (tweede van rechts) moedigt Van der Weijden aan. Foto: Raymond van Olphen.

07.30 uur: Goed geslapen!

Een arts uit het team van Van der Weijden laat weten dat de langeafstandszwemmer 's nachts 2,5 tot 3 uur heeft geslapen. „Dat heeft hem goed gedaan. Zaterdagavond was hij een beetje misselijk, maar daar heeft hij nu geen last meer van.''

04.30 uur: Rise and shine, Harlingen wacht

De olympiër is na een paar uur geslapen te hebben weer vertrokken in de richting van Harlingen. Hij zal daar naar verwachting rond 8.50 uur aankomen. Maar eerst zwemt hij onder andere nog langs Witsmarsum.

Live: Van der Weijden onderweg naar Harlingen. Foto: Raymond van Olphen.

00.55 uur: Even uitrusten

Van der Weijden pakt even een langere rustpauze. Hij gaat bij Schettens, ten noorden van Bolsward, een paar uur slaap proberen te pakken.

00.00 uur: 100 kilometer afgelegd

De tweede mijlpaal is binnen voor Van der Weijden. De olympiër heeft inmiddels maar liefst 100 kilometer van zijn Elfstedenzwemtocht afgelegd. Als alles volgens plan verloopt, moet Van der Weijden nog drie steden: Harlingen, Franeker en Dokkum, voor hij maandagavond weer terug is in Leeuwarden.

Bekijk hier hoe dag 2 van zijn tocht door de Friese wateren verliep.

Vorig jaar deed Van der Weijden ook al een poging om de Elfstedenzwemtocht af te leggen. Deze poging strandde echter na 163 kilometer vlakbij Dokkum. Hij zwemt de tocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker, die ziekte waar hij in 2001 zelf van herstelde. Vorig jaar haalde hij met zijn zwemtocht maar liefst 5 miljoen euro op.