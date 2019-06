Live: Maarten van der Weijden op weg naar Workum

Maarten van der Weijden heeft het tempo er goed in. Hij heeft inmiddels ruim 77 kilometer op de teller en is net doorgekomen in de Friese stad Hindeloopen. Daarmee loopt hij ruim voor op het voorziene schema.

Van der Weijden wordt bijgestaan door tachtig zwemmers die in iedere stad twee kilometer met hem meezwemmen. Daarnaast werd hij vrijdagnacht aangemoedigd door boeren die met de lichten van hun trekkers in het water schenen terwijl hij langs zwom.

De Olympiër begon vrijdagavond half zes in Leeuwarden aan zijn tweede poging om de Elfstedenzwemtocht te zwemmen. Hij hoopt dan maandagavond na 196 kilometer in zijn armen, weer aan te komen in de Friese hoofdstad.

Route die Van der Weijden gaat afleggen. Foto: ANP.

16.58 uur: Op naar Workum

Nu stempel vijf binnen is, gaat Van der Weijden op naar Workum. Dit is nog ongeveer zes kilometer, en hij zwemt een kleine vier kilometer per uur.

16.39 uur: Van der Weijden mag weer stempelen

Maarten van der Weijden kan zijn vijfde stempel laten bijzetten. De zwemmer kwam even na kwart over vier Hindeloopen binnen gezwommen in het bijzijn van de 80 meezwemmers. Daarmee loopt hij bijna anderhalf uur voor op schema.

16.28 uur: Bijna in Hindeloopen

Maarten van der Weijden heeft bijna stempel vijf te pakken. Aanvankelijk zou hij pas om 18.00 uur aankomen in het Friese stadje, maar hij heeft het tempo er goed in! Een uitpuilend stadje staat met smart te wachten.

14.56 uur: Verkeer Hindeloopen loopt vast

Het verkeer rond Hindeloopen loopt vast. Het advies is om niet meer met de auto te komen.

14.40 uur: Eten in Molkwerum

Op weg naar Hindeloopen eet Van der Weijden weer een maaltijd.

13.38 uur: Druk langs de route

De route tussen Stavoren en Hindeloopen is niet bereikbaar per auto. Toch kan Maarten rekenen op de nodige steun. Aan de hand van de colonne fietsen en wandelaars kun je zien waar Maarten zwemt.

Het publiek staat massaal langs de kant. Foto: Amarins de Boer.

13.00 uur: Stempel 4 is binnen

Van der Weijden heeft onder luid applaus zijn vierde stempel in ontvangst genomen in Stavoren!

Van der Weijden en de meezwemmers. Foto: Amarins de Boer.

12.31 uur: Files in Stavoren

In Stavoren staan supporters van Van der Weijden in de file. Iedereen wil een glimp van de olympiër, die zojuist is aangekomen in Stavoren, opvangen. Ook het parkeerweiland staat inmiddels stampvol.

De files in Stavoren. Foto: Amarins de Boer.

Het overvolle parkeerweiland in Stavoren. Foto: Amarins de Boer.

12.22 uur: Uitreiking cheque

Van der Weijden heeft zojuist een cheque van ruim 359 duizend euro uitgereikt gekregen. Dat is het bedrag dat door alle meezwemmers in Stavoren is opgehaald voor het goede doel van Van der Weijden.

De cheque die Van der Weijden overhandigd krijgt. Foto: Rixt Offinga.

De meezwemmers in Stavoren. Foto: Rixt Offinga.

12.10 uur: Gat in zijn pak

Van der Weijden heeft een gat in zijn pak dat inmiddels is afgeplakt met tape. Hij is nu vlakbij Stavoren waar hij zijn vierde stempel gaat krijgen.

11.28 uur: Registratie meezwemmers afgelast

Dat Van der Weijden hard kan zwemmen wisten we al, maar dat hij op dit moment zo hard zwemt dat er geen tijd is om de meezwemmers te registreren is wel heel grappig. Hij ligt zo ver voor op schema dat er niet genoeg tijd is om alle meezwemmers te registreren. Van der Weijden zwemt daarom nu expres langzamer en maakt een kleine omweg richting Warns, zodat de zorgvuldig geplande activiteiten langs de zwemroute niet in het geding komen.

10.38 uur: Galamadammen en meezwemevenement

Van der Weijden is inmiddels in Galamadammen, waar veel enthousiaste toeschouwers hem toejuichten, gepasseerd. Hij zwemt op dit moment De Morra over en zwemt straks door het dorp Warns. In Stavoren zal vanmiddag een groot meezwemevenement plaatsvinden. Dat betekent dat naast de 80 meezwemmers nog eens 400 mensen 500 meter of 2000 meter gaan zwemmen.

10.28 uur: Mogelijk eerder in Stavoren

Gezien de zwemsnelheid van Van der Weijden momenteel op 4 kilometer per uur ligt, verwacht men dat hij eerder in Stavoren zal zijn dan verwacht. Waar eerst nog uit werd gegaan van een aankomst tussen 13.00 uur en 14.00 uur denkt men nu dat hij rond 12.45 uur al in Stavoren zal zijn. Hij loopt zo'n 45 minuten voor op schema. Rond 11.50 uur zullen de meezwemmers weer in het water springen om 2 kilometer met Van der Weijden mee te zwemmen.

09.50 uur: Lasagne in Kolderwolde

Van der Weijden kwam zojuist door bij Kolderwolde daar heeft hij een bak lasagne gegeten. Hij is nu onderweg naar Galamadammen. Dat betekent dat hij zo het meer Oud-Karre op zwemt en dus slechter te volgen is voor het publiek. Na verwachting zullen er veel mensen in Galamadammen staan te wachten op de doorkomst van de zwemmer.

Van der Weijden eet wat bij zij doorkomst in Kolderwolde. Foto: Amarins de Boer.

Doorkomst in Kolderwolde. Foto: Amarins de Boer.

08.40 uur: Voor op schema

De olympiër ligt een half uur voor op schema. Op dit moment is Van der Weijden onderweg naar Stavoren en zwemt hij dus al een kilometer dichterbij dan gepland.

8.20 uur: Doorkomst Oudemirdum

Vanochtend rond 8.20 uur zwom Van der Weijden door Oudemirdum. Ook daar was elk bruggetje afgeladen. Iedereen wilde een glimp van de olympiër opvangen.

Doorkomst Oudemirdum. Foto: Amarins de Boer.

08.05 uur: 50 kilometer afgelegd

Van der Weijden die inmiddels door De Luts zwemt richting Stavoren, heeft zojuist zijn eerste mijlpaal behaald. Hij heeft namelijk al 50 kilometer van de in totaal 196 kilometer afgelegd.

07.00 uur: Onderweg naar Stavoren

Van der Weijden heeft sinds zijn vertrek in Leeuwarden vrijdagmiddag rond 17.30 uur onder meer de steden Sneek, IJlst en Sloten gepasseerd. Zaterdagochtend stak hij het Slotermeer over en inmiddels in hij onderweg naar Stavoren waar hij tussen 13.00 uur en 14.00 uur wordt verwacht.

Van der Weijden komt door in Sneek. Foto: ANP.

05.50 uur: Oversteek Slotermeer

Terwijl de zon langzaamaan opkomt begint de olympiër aan de oversteek van het Slotermeer.

Doorkomst in Sloten. Foto: Rixt Offinga.

05.35 uur: Derde stempel binnen

In de vroege ochtend haalde Van der Weijden zijn derde stempel in Sloten. Hij vervolgt zijn weg via het Slotergat naar Slotermeer.

00.01 uur: Doorkomst IJlst

Even na middernacht kwam Van der Weijden door in IJlst. Waar hij rustig verder zwom, kreeg ook de aanwezige pers op de persboot een nat pak. De aanwezige blusboot richtte haar bluskanon namelijk per ongeluk vol op de persboot.

Vorig jaar deed Van der Weijden ook al een poging om de Elfstedenzwemtocht af te leggen. Deze poging strandde echter na 163 kilometer vlakbij Dokkum. Hij zwemt de tocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker, die ziekte waar hij in 2001 zelf van herstelde. Vorig jaar haalde hij met zijn zwemtocht maar liefst 5 miljoen euro op.