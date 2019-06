Live: Maarten van der Weijden op weg naar de finish

Het de laatste dag van de monstertocht waar Maarten van der Weijden vrijdagavond om half zes aan begon. Toen sprong hij in Leeuwarden het water in, om daar (hopelijk) maandagavond weer aan te komen. Met zo'n 10 kilometer te gaan komt het einde nu toch echt wel in zicht. Hij zwemt 2,7 kilometer per uur, de verwachting is dat hij om 19.23 uur in Leeuwarden aankomt.

De Olympiër doet het natuurlijk allemaal voor het goede doel. Hij heeft zelf kanker gehad en wil zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar de ziekte. De teller staat op zo'n 2,7 miljoen: een hoger bedrag dan bij zijn vorige poging op hetzelfde moment. Toen haalde hij uiteindelijk maar liefst 5 miljoen euro op.

De route van de Elfstedenzwemtocht. /ANP

18.01 uur: Misschien toch fans bij finish

Goed nieuws voor teleurgestelde fans! De Maarten van der Weijden foundation trekt het zich aan dat de fans het zo jammer vinden dat ze niet bij de finish kunnen zijn. Daarom wordt het ontvangst van Maarten misschien aangepast, mits de zwemmer zich goed genoeg voelt.

18.00 uur: Nog 4 kilometer!

De verwachte aankomsttijd van Maarten ligt nu tussen de 19.30 en 19.45 uur, hij heeft nog zo'n vier kilometer te gaan. Onderweg komt hij langs de Canterlandse brug tussen Oudkerk en Leeuwarden, waar blauw geglazuurde tegeltjes met portretten van oud-deelnemers zijn aangebracht. Een heus Elfstedenmonument, dus.

16.20 uur: Finish niet voor publiek

Ondanks dat het publiek het hele weekend bij de tocht van Maarten betrokken was - van het aanmoedigen bij de start tot het verlichten van de bruggen - is er bij de finish in Leeuwarden geen plek voor hen. Het is te klein, dus alleen pers en genodigden mogen erbij zijn. Wel is alles te volgen op een scherm. Het gerucht gaat dat Koning Willem-Alexander bij de huldiging zal zijn.

Fans die zo dicht mogelijk bij de huldiging willen zijn verzamelen zich nu al op een brug voorbij Bartlehiem.

15.40 uur: Aankomst in Bartlehiem

De race naar de finish gaat nu echt beginnen! Net na half vier zwemt Maarten langs hetzelfde bruggetje waar hij gisteravond onderdoor zwom. Op naar Oudkerk op weg naar de aller-allerlaatste stad: Leeuwarden.

13.30 uur: Terug in Burdaard

Nadat Maarten Dokkum bereikte, moest hij hetzelfde stuk weer terug zwemmen om uiteindelijk richting Leeuwarden te gaan. Na Burdaard zwemt hij door naar Bartlehiem. Er zit nu 181 kilometer op!

11.15 uur: Steun van Rutte

Naast alle Maarten-fans die de zwemmer bij vrijwel elke brug toejuichen, laat ook premier Rutte zijn steun blijken. Hij schrijft, in een tweet, dat het een waanzinnige prestatie is. Ook wenst hij Maarten succes: „Heel Nederland zwemt vandaag met jou mee!"

9.30 uur: Aankomst in Dokkum

Wanneer Maarten aankomt in Dokkum, is hij zijn Waterloo van vorig jaar ruim gepasseerd. Vorig jaar was zijn tank na 163 kilometer helemaal leeg, nog voordat hij Dokkum bereikte.

Bekijk hier hoe dag 2 verliep.