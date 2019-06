Leeuwinnen diep in blessuretijd langs Nieuw-Zeeland

Het vrouwenelftal van Nederland heeft de eerste WK-wedstrijd met 1-0 gewonnen. Lang leek het erop dat er helemaal niet gescoord ging worden, maar uiteindelijk bleek het inbrengen van Jill Roord een gouden wissel te zijn.

Vlak voor tijd besliste zij de wedstrijd en liet ze zien van grote waarde te zijn voor Oranje. De keepster van Nieuw-Zeeland had geen antwoord op haar kopbal. Hoewel de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman in Le Havre niet kon aantonen waarom het tot de outsiders voor de wereldtitel wordt gerekend, kreeg het dankzij Roord toch de gewenste start.

Slordige stilte

De verwachtingen waren hooggespannen, maar eigenlijk alles viel in het Stade Océane een beetje tegen. De sfeer in het stadion bijvoorbeeld, waar de naar schatting 5000 Nederlanders die eerder op de dag een feestje hadden gebouwd op het strand amper te horen waren. Het spel van de Europees kampioen gaf ook weinig reden tot enthousiasme. De ploeg van Wiegman speelde in een te laag tempo om het stugge Nieuw-Zeeland uit elkaar te tikken. Bovendien leed Oranje wel heel vaak slordig balverlies.

Vooral op het middenveld, waar Jackie Groenen en Daniëlle van de Donk doorgaans de aanjagers zijn, ging veel mis. De vleugelspitsen Lieke Martens en Shanice van de Sanden konden daardoor amper in stelling worden gebracht. Spits Vivianne Miedema liet soms wel aardige dingen zien, maar ze moest constant opboksen tegen een overmacht aan Nieuw-Zeelandse verdedigsters.

De eerste grote kans was na 10 minuten voor de kampioen van Oceanië. Na balverlies van Dominique Bloodworth kon Olivia Chance van de rand van het strafschopgebied uithalen. Ze raakte de lat boven Sari van Veenendaal.

De spits van Arsenal werd de reddende engel /ANP

Niet fraai, wel winst

De Nederlandse keepster moest zich na ruim een half uur strekken om een schot van Rosie White tot hoekschop te tikken. Nederland had het meeste balbezit, maar grote kansen wisten de vrouwen van Wiegman amper te creëren. De grootste mogelijkheid ontstond vlak voor rust toevallig, toen Bloodworth de bal na een hoekschop ineens voor haar voeten kreeg. De verdedigster had de bal voor het inschieten, maar raakte die helemaal verkeerd.

De 'Leeuwinnen' kwamen in de tweede helft wat vaker in de buurt van het Nieuw-Zeelandse doel, maar echt overtuigend was het niet. Het leek uit te draaien op 0-0, tot Roord in de extra tijd alsnog toesloeg.

„Ik had maar een doel"

Jill Roord kwam in de 76e minuut van het eerste WK-duel van de Nederlandse voetbalsters tegen Nieuw-Zeeland (1-0) met een speciale opdracht het veld in. „Ik had maar één doel en dat was het maken van een goal'', zei de aanwinst van Arsenal kort na afloop bij de NOS. "Het is bizar dat het nog gelukt is ook, in de extra tijd nog wel. Ik sta al heel lang droog bij Oranje. Dat je dan in de eerste WK-wedstrijd het beslissende doelpunt maakt, is gewoon bizar. Ik ben er een beetje van in de war. Hier hoopte ik zolang op.''

Roord, die meestal genoegen moeten nemen met een reserverol bij Oranje, zag vanaf de bank dat het Nederlands elftal worstelde tegen het stugge Nieuw-Zeeland. „Het was een heel moeilijke wedstrijd. We kregen wel kansen, maar konden niet scoren. Iedereen bij ons kneep hem een beetje. Toen ik mocht invallen, werd er al langs de kant gezegd dat ik zou gaan scoren. Dat gevoel had ik zelf ook. Toen ik die bal van Lineth zag aankomen, wist ik ook meteen dat ik zou gaan scoren. Soms heb je dat gewoon.''