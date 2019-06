Lees de krant van morgen nu al online!

De krant van maandag 1 juli is morgenochtend weer te vinden in de bakken op onder andere de grote treinstations in Nederland. Kun je niet wachten? Dan hebben we goed nieuws: de krant staat nu al online.

Daarin onder meer een artikel over de winnende race van Max Verstappen, hij won de Grote Prijs van Oostenrijk zondagavond. Hij had een slechte start en dacht daarom zelf al niet meer dat hij zou kunnen winnen. Ook leek het er even op dat hij een straf zou krijgen omdat zijn wagen die van Charles Leclerc raakte.

Daarnaast een artikel over appen op de fiets: dat mag vanaf maandag dus niet meer en je krijgt er een fikse boete voor. De bedoeling is dat het (fiets)verkeer veiliger wordt, veel ongelukken worden namelijk veroorzaakt door onoplettendheid.

Verder een artikel over de 'werkknuffel', die steeds meer in opkomst is. Waarom doen steeds meer werknemers en -gevers dat en wat is precies de etiquette? In bijvoorbeeld bepaalde delen van Frankrijk is het vaste prik om je collega's een knuffel of kus op de wang te geven, maar in Nederland roepen we liever 'goedemorgen!'.

De krant van maandag 1 juli