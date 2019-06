Langste VR-achtbaan ter wereld geopend

De langste gecombineerde achtbaan en animatiefilm ter wereld is – net over de grens – geopend. Crazy Bats in pretpark Phantasialand in Duitsland is een achtbaanrit van 4 minuten die je rijdt met een Virtual Reality-bril (VR) op je hoofd.

Moeilijk project

Terwijl je in de achtbaan hobbelt, stijgt, daalt en door de bochten zoeft, maak je tegelijkertijd een reis door een driedimensionale, virtuele omgeving in bioscoopkwaliteit. Animatiestudio Ambient Entertainment heeft de film voor het pretpark bij Keulen ontwikkeld. De studio vond de opdracht moeilijker dan ‘normaal gesproken’, omdat de film zich niet op één vlak maar om de kijker heen speelt. „VR is in Phantasialand naar een hoger niveau getild”, zegt Bernd Bohnert van Ambient.

Maffe vleermuizen

Tijdens de 4 minuten beleef je in de achtbaan een familie-avontuur over drie maffe, brutale en komische vleermuizen. Je belandt met de dieren onder meer in een slot vol prachtige zalen en schiet je ook een blok ijs in. Crazy Bats is een indoorachtbaan. Op de plek stond eerder al de langste indoorachtbaan ter wereld.

Hier zie je enkele beelden die je tijdens de Crazy Bats-rit ook voor de virtuele kiezen krijgt.