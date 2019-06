Lange rijen voor gratis fidget spinners in Eindhoven

Lange files en wachttijden voor een bedrijventerrein in Eindhoven zaterdag; doorgaans geen plek die erg drukbezocht is in het weekend. De reden? Een groothandel in speelgoed deelt gratis fidgetspinners uit!

Aanleiding genoeg voor duizenden koopjesjagers om op pad te gaan en hun slag te slaan, meldt RTL Nieuws. Toi-Toys deelt maar liefst een miljoen overgebleven exemplaren uit, dus het is pakken wat je pakken kan.

Rage voorbij

Het kan zijn dat je al een poosje niets hebt gelezen over fidget spinners, dat komt omdat het vooral in 2017 een grote rage was. Hierdoor werden er maar liefst 37 miljoen van verkocht. Maar wat wel vaker gebeurt met rages, is dat ze even plotseling opkomen als dat ze voorbij gaan.

Hierdoor raakte de groothandel de spinners niet meer aan de straatstenen kwijt en nam de voorraad, die nog bestond uit een miljoen exemplaren, alleen maar ruimte in beslag. Deze opslag kostte alleen maar geld, dus ze moesten er vanaf. Om dit probleem op te lossen, gingen ze daarom over op de weggeefactie.

En dit lieten velen zich niet twee keer zeggen, de eerste enthousiastelingen meldden zich al rond half 8. Inmiddels staan er lange rijen en is er sprake van een chaotische - maar wel gemoedelijke - sfeer. Wanneer je aan de beurt bent, krijg je een tas aangeboden waar zo'n honderd inpassen. De spinners liggen uitgestald op tafels en iedereen kan naar hartelust zijn tas vol graaien.

Gratis spinners en gratis ranja

Ook de temperaturen van boven de 30 graden weerhielden de liefhebbers er niet van om zaterdag af te reizen naar Eindhoven. Toi-Toys had al rekening gehouden met een grote toestroom, zij boden met behulp van partytenten de nodige schaduw voor het wachtende publiek die soms urenlang in de auto hadden gezeten om hierbij te kunnen zijn. Volgens RTL kwamen mensen zelfs speciaal uit Arnhem, Zwolle en Zwijndrecht om mee te profiteren.

Ondanks de drukte en de hitte is de sfeer rond de groothandel niet grimmig of agressief. Toi-Toys biedt naast de schaduwrijke beschutting ook nog gratis water en ranja aan voor de dorstige koopjesjagers. En zo is iedereen blij!

De fidget spinner is in de jaren '90 bedacht als een medisch hulpmiddel voor kinderen met autisme en AD(H)D. Door hun gedachten te focussen op het ronddraaien van het speeltje zouden zij zich beter kunnen concentreren en rustiger worden. In 2017 werd het echter een grote rage, scholen wisten totaal niet wat ze ermee aan moesten en er zijn zelfs fidget spinner-wereldkampioenschappen gehouden.