Knoops: zaak tegen Wilders kan niet doorgaan

Volgens de advocaat van Geert Wilders kan de rechtszaak tegen de politicus, die volgende week tegen hem op de planning staat, niet doorgaan. Advocaat Geert-Jan Knoops vindt dat de nieuwe ontwikkelingen in het hoger beroep eerst onderzocht moeten worden. Volgens Wilders heeft toenmalig justitieminister Ivo Opstelten druk uitgeoefend op het Openbaar Ministerie om de PVV'er te vervolgen voor zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraak in 2014.

Bespreken van de verdenkingen

Het hoger beroep tegen Wilders begint volgende week dinsdag. Dan staat het bespreken van de verdenkingen tegen Wilders op de planning. Het gerechtshof in Den Haag - voor deze zaak uitgeweken naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol - heeft twaalf zittingsdagen uitgetrokken voor de behandeling.

De uitspraak staat gepland op 11 oktober. Als het hof het met Knoops eens is dat aanvullend onderzoek nodig is, zal de zaak worden uitgesteld. Het hoger beroep liep al vertraging op doordat het hof vorig jaar succesvol werd gewraakt door Knoops.

„Wij beslissen deze week wat we gaan doen op de zitting dinsdag", meldt Knoops. De beslissing hangt samen met twee zaken die deze week spelen: het beantwoorden van Kamervragen door de huidige justitieminister Ferd Grapperhaus over de kwestie en een rechtszaak over het openbaar maken van stukken over de vervolging van de Wilders.

Hoger beroep

RTL Nieuws heeft via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geprobeerd ambtelijke adviezen over de vervolging van Wilders openbaar te krijgen, deze zaak dient woensdag in de rechtbank in Utrecht. Wanneer de rechter in Utrecht hierover uitspraak doet is niet duidelijk, maar de kans is groot dat dat voor het begin van het hoger beroep zal zijn.

Wilders en de andere Kamerleden die Grapperhaus vragen hebben gesteld hebben gevraagd uiterlijk woensdag antwoord te krijgen. De rechtbank veroordeelde de politicus in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Zowel Wilders als het Openbaar Ministerie tekende hoger beroep aan tegen het vonnis.