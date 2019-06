Kapitein vluchtelingenboot Sea-Watch 3 vervolgd

Even voorstellen; dit is Lavender, ze is 22 jaar oud, is zowel blind als autistisch en heeft een geweldige zangstem. Deze stem maakte zoveel indruk dat ze de harten van duizenden mensen veroverde.

Ze blies iedereen weg toen ze zondag tijdens een kerkdienst in Fitchburg in de Amerikaanse staat Massachusetts de microfoon het nummer Part of your World uit de Kleine Zeemeermin ter gehore bracht. Dit deed ze in het kader van de Pridemaand en ze bracht hiermee een ode aan haar twee adoptievaders.